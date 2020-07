Potsdam

Die Corona-Krise bedeutete für Restaurants, Kneipen, Bistros, Bars und Imbisse die Zwangsschließung. Doch findige Gastronomen entwickelten neue Ideen. Die MAZ sucht „ Potsdams kreativsten Krisenwirt“ – die Leser stimmen ab. Heute: die Theaterklause.

Die Theaterklause ist vieles. Catering-Service, Kantine der Stiftung Schlösser und Gärten, Weinbar und seit der Corona-Krise auch Mitnahme-Restaurant für Kita-Kinder und Menschen die entweder nicht kochen können oder wollen.

Kita-Essen ohne Kita

In der Krise verlor die Inhaberin Lena Mauer ihr Standbein im Veranstaltungscatering und damit monatlich zwischen 100.000 und 120.000 Euro. Der Lockdown zwang sie zur Schließung und ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Aber die Leute sind ja trotzdem da“, sagt die 40-Jährige, „und ich bin davon ausgegangen, dass es noch ein Leben danach gibt.“ Für sie war klar: „Das Einzige, wo wir Umsatz machen können, ist aus dem Laden heraus.“

Die Kitas waren geschlossen. Die hungrigen Kindermäuler aber damit nicht verschwunden. Sie klingelten in der Krise an der Theaterklause Sturm. „Wir haben unser Kita-Essen einfach in kompostierbaren Boxen im Café Midi und in der Theaterklause zum Abholen angeboten“, sagt. Mauer. Etwa 60 Prozent der Eltern hätten das Angebot genutzt und die Theaterklause mehr als 300 Essen ausgegeben.

„Wir haben gemerkt, das Eltern gerne mit ihren Kindern essen. Sie konnten auch für sich Lunchboxen kaufen, die wir vorher auf Instagram und Facebook täglich präsentiert haben.“ In allen Ecken der Umgebung – auf der Balustrade, zwischen den Bäumen – hätten dann Menschen vor der Theaterklause gegessen. „Beim Abholen konnten die Eltern uns auch besser kennenlernen. Sonst hat man ja den Kontakt nicht“, sagt die Inhaberin. Weil die Nachfrage nach dem nach draußen gereichten Essen groß war, bleibt das Kita-Essen auch in Zukunft auf der Karte.

Das Catering auf Veranstaltungen soll dafür nicht mehr im Fokus stehen. „Wir mussten überlegen, was stabil ist. Wenn man nicht feiern darf, darf man nicht feiern. Das bricht einem schnell weg. Diese Lehre ziehen wir aus der Krise.“

So läuft die Abstimmung Für die Abstimmung über Potsdams kreativsten Krisenwirt haben Sie, liebe MAZ-Leser, uns Vorschläge gemacht. Vielen Dank dafür! Diese Gastronomen werden wir mit ihren besonderen Ideen in der Corona-Krise nun in Artikeln in der Märkischen Allgemeinen und auf www.MAZ-online.de/potsdam vorstellen. Anschließend läuft die Abstimmung, an der sich alle Leser beteiligen und ihren Favoriten wählen können. Bis zum Ende des Monats werden wir das Ergebnis präsentieren und Potsdams kreativsten Krisenwirt küren.

Von der Theaterklause lernen

Für Lena Mauer ist ihr Essen auch eine Art Lehrauftrag. „Wir machen kein Kinderessen, sondern kindgerechtes Essen. Man muss also auch mal probieren können“, sagt sie. Die Kinder würden sich an Hülsenfrüchte, Süßkartoffeln und Kichererbsen gewöhnen. „Wir wollen das Essen mit den Kindern zusammen entwickeln“, sagt Mauer.

Ihr Lehrauftrag richtete sich in der Krise auch an Erwachsene. Lena Mauer hat sich das Kochen selbst beigebracht. Die 40-Jährige hat früher bei Airbus gearbeitet und war nebenbei DJane. Nach Jobs im Fabrikcafé und dem Café Midi am neuen Garten, übernahm sie die Theaterklause und ist nun kreative Gastronomin.

Pakete zum selber kochen

Zu Ostern gehört für viele das Kochen zur Tradition. „Die Leute hatten Lust auf die Zubereitung, deswegen haben wir das Osterpaket zusammengestellt.“ Damit das Fest entspannt gefeiert werden konnte, lieferte sie in Vakuumbeuteln vorgegarte Lammhaxe mit Grillgemüse und Kartoffelgratin. Dazu eine Drei-Schritte-Kochanleitung. Zum 1. Mai dagegen gab es ein Grillpaket mit hausgebackenem Brot, Kartoffelsalat, Soßen und mariniertem Fleisch.

Auf der Karte bleiben die Pakete nicht. Mauer wünschst sich lieber Gäste in der Theaterklause. „Ich kann gut gastgeben und finde es total gut, Treffpunkt für die Stadtgesellschaft zu sein. Es ist demokratisch, Menschen an einen Tisch zu kriegen.“

Von Jan Russezki