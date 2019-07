Michendorf

Im Zuge des achtstreifigen Ausbaus der A 10 zwischen den Autobahndreiecken Potsdam und Nuthetal kommt es diese Woche zu Einschränkungen.

Ausfahrt Ferch gesperrt

Am Montag wird in Fahrtrichtung Magdeburg die Ausfahrt Ferch zwischen 18 und 19 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wird über die Ausfahrt Glindow ausgeschildert.

Außerdem wird am Montag auf der B 2 nördlich der Autobahnauffahrt eine Baustellenampel aufgestellt. Dort wird neuer Asphalt aufgebracht und es steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Nur zwei Fahrstreifen wegen Wanderbaustellen

In den Nächten vom 9. zum 10. und vom 10. zum 11. Juli stehen in der A-10-Baustelle nur zwei von drei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Dort wird von 19 bis 5 Uhr an den Verkehrssicherungseinrichtungen gearbeitet.

Darüber hinaus wird vom 9. bis 11. Juli die neue Anschlussstelle Michendorf-Süd und zur Raststätte schrittweise in Betrieb genommen. Daher stehen nur zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal zur Verfügung. Beginnend wird am 9. Juli die neue Auffahrt Michendorf-Süd in Betrieb genommen.

Von Alexander Engels