Der Nachwuchs ist da: Vier neue Azubis haben am Donnerstag ihre dreijährige Ausbildung in unterschiedlichen Bereichen der Märkischen Allgemeinen Zeitung begonnen. Die Medienkaufleute der Zukunft sind Sabrina Czichy, Lisa Sorowski und Maria Hahne. Für den Druck der Medien sorgt Robin Schulte.

Der Ausbildungsbeginn zum Start der MAZ Plus digital Abos kann kaum spannender sein. Seit einigen Tagen sind die Artikel der MAZ für die erste Stunde frei und verschwinden dann hinter der Paywall. Geschäftsführer Benjamin Schrader erklärt bei der Begrüßung der Azubis: „Wir wollen es in der digitalen Welt besser machen, es unseren Lesern leichter machen und neue Zielgruppen erreichen.“

Nachwuchs für den digitalen Weg

Die MAZ setzt dabei auf den jungen Nachwuchs: „Sie haben den Blick der jungen Menschen. Akzeptieren Sie nicht alles, was gemacht wird. Bringen Sie ihre jungen Ideen ein“, rät Schrader den Azubis.

Sabrina Czichy wird bei der MAZ zur Medienkauffrau ausgebildet. Quelle: Jan Russezki

Genau das hat Sabrina Czichy, die bei der MAZ zur Medienkauffrau ausgebildet wird, vor. Sie schätzt an der Ausbildung vor allem die Vielfalt. „Ich gehe durch alle Abteilungen – in den Vertrieb, ins Marketing und sogar auf Messen, um auf dem neusten Stand zu bleiben“, sagt die 18-Jährige aus Brandenburg an der Havel. Kreativität hätte aber hohe Priorität. „Als Medienkauffrau schreibt man nicht nur Rechnungen“, sagt sie.

Robin Schulte wird bei der MAZ zum Medientechnologen ausgebildet. Quelle: Jan Russezki

Robin Schulte kennt die Arbeit eines Druckers von seinem Onkel. „Ich habe mir da früher immer T-Shirts und Plakate gedruckt“, sagt der 20-Jährige aus Berlin. Nun will er Zeitungen drucken. Angst vor dem digitalen Wandel hat er nicht. „Ich habe damit trotzdem Zukunftspläne“, sagt er.

