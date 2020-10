Babelsberg

Der Fachkräftebedarf der Wirtschaft wird nach der Corona-Krise wieder steigen, prognostiziert die Agentur für Arbeit Potsdam. „Eine Ausbildung erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich. Wenn wir wirtschaftlich in der Zukunft gut aufgestellt sein wollen, brauchen wir eine florierende Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen“, erklärte am Donnerstag Agenturchefin Ramona Schröder bei der Vorstellung des neuen Ausbildungs- und Praktikumsführers der Stadtverwaltung und es regionalen Netzwerkes „Fachkräfteforum Potsdam“.

163 Firmen stellen sich vor

Die inzwischen vierte derartige Publikation liefert Informationen zu 163 Unternehmen in Potsdam mit rund 200 Ausbildungsberufen und zahlreichen Angeboten zum dualen Studium; sie gibt einen Überblick über freie und mögliche Ausbildungsberufe und - stellen sowie Praktika und Ferienjobs in Potsdam. Die Firmen stellen sich jeweils mit einem Kurzprofil und ihren Stellen vor.

Wie eine aktuelle Studie der IHK Potsdam und Universität Potsdam zeigt, wünschen sich mehr als 80 Prozent der Schüler mehr Informationen zu Unternehmen und Ausbildungsbetrieben in der Region. „Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist einer der wichtigsten Faktoren für die Attraktivität und den Erfolg eines Standortes“, sagt Bau- und Wirtschaftsdezernent Bernd Rubelt (parteilos). Noch stehe Potsdam als wachsende Stadt gut da, doch es werde „immer schwieriger für Unternehmen, geeignete Fachkräfte zu finden.“

Entscheidung fällt in der Familie

Berufswahlentscheidungen stehen nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer für Schüler „nicht unbedingt an erster Stelle“. Der Ausbildungsführer möge in der Familie diskutiert und angesehen werden, da bekannter Weise 80 Prozent der Berufswahlentscheidungen in der Familie getroffen werden, empfiehlt Bildungsbereichsleiter Wolfgang Spieß.

Mit vier unterschiedlichen Ausbildungsberufen investiert das Babelsberger Oberlinhaus in die Zukunft des eigenen Nachwuchses. Abgerundet wird die Berufsausbildung durch die Weiterbildung orthopädischer Fachärzte, die einen großen Teil ihrer Ausbildung ,Orthopädie und Unfallchirurgie‘ in unserer Klinik absolvieren können. Die jungen Menschen, die fachkompetent angeleitet und ausgebildet werden, können sich sicher sein, dass sie mit ihrer Entscheidung der Berufsausbildung, in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben werden, versichert Oberlin-Sprecherin Andrea Benke. Das Oberlinhaus stellt sich erstmals in diesem Führer vor. Mit der gemeinsamen Pflegeschule im Berufsbildungswerk der Oberlinhaus gGmbH gibt es einen direkten hausinternen Partner für den theoretischen Ausbildungsteil.

Der Ausbildungs- und Praktikumsführer ist erhältlich bei der Wirtschaftsförderung Potsdam unter 0331-289 821 oder per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@rathaus.potsdam.de. Online kann die Publikation auch unter www.potsdam.de/ausbildungsfuehrer heruntergeladen werden.

Von maz-online/ rai