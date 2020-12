Potsdam

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass eine weltweite Pandemie die Pläne der Landeshauptstadt über den Haufen werfen würde? Für 2021 ist sicher: Das Coronavirus bleibt die große Unbekannte.

Die Finanzen der Stadt

So fordert die Corona-Pandemie die kommunale Haushaltsplanung massiv heraus. Der für den Herbst angekündigte Nachtrag zum Doppelhaushalt 2020/21 ist aufgeschoben worden, und wird voraussichtlich im neuen Jahr nachgeholt. Das letzte Wort dazu kam in der Novembersitzung der Stadtverordneten von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Mit Blick auf die Bewältigung der Pandemie und die Belastung der Mitarbeiter werde der Kämmerer für das verbleibende Jahr 2020 keinen freiwilligen Nachtragshaushalt mehr aufzustellen, zumal bei einer Beschlussfassung im Dezember 2020 dieser dann nur etwa zwei Wochen Gültigkeit haben würde.

Anzeige

Mitte November rechne die Stadt mit den aktualisierten Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung. Mit Hilfe dieser Daten und den daraus resultierenden Regionalisierungsdaten des Landes sollten die Berechnungen und daraus abgeleitete Vorausschau für die Haushaltsplanung der Stadt angepasst werden, so Schubert im November: „Wir rechnen damit, dass wir diese Daten Anfang Dezember erhalten werden und sie dann in der Dezember-Sitzung des Finanzausschusses auch vorstellen können.“ Zum weiteren Haushaltsverfahren wollte Schubert den Stadtverordneten in der Dezembersitzung einen Verfahrensvorschlag unterbreiten.

In der Dezembersitzung konzentrierte der Oberbürgermeister seinen Monatsbericht vor den Stadtverordneten unter dem Eindruck des zweiten Lockdowns und den damit einhergehenden Herausforderungen allerdings auf die aktuelle Corona-Lage und das weitere Vorgehen der Stadt. Die Dezembersitzung des Finanzausschusses wurde wohl pandemiebedingt abgesagt, so dass die vom Oberbürgermeister angekündigten aktuellen Daten zur Finanzlage bisher keinen Eingang in die öffentliche Debatte fanden.

Die Arbeit der Stadtpolitik

Die Absage der Sitzung am 16. Dezember verweist auf ein Problem, das sich für die Stadtverordneten mit einem längeren Lockdown und einem Anhalten der Pandemie im neuen Jahr zur echten Herausforderung auswachsen könnte: Von sechs Ausschüssen kamen in der dritten Dezemberwoche gerade zwei via Videoübertragung, drei wurden komplett abgesagt, der Kulturausschuss kommunizierte über Mails. Verbessert sich die Situation in den nächsten Monaten nicht grundlegend, sind schlüssige Alternativen gefragt, um die Arbeit der Stadtverordneten zu gewährleisten.

Eine neue Stadtordnung

Lange angekündigt, soll im ersten Halbjahr endlich der Entwurf einer neuen Stadtordnung vorliegen. Das aktuelle Regelwerk stammt aus dem Jahr 2013 und bedurfte dringend einer Aktualisierung. Erstmals wurde dafür 2019 ein Verfahren unter Bürgerbeteiligung durchgeführt, in dem es mehr als 200 Vorschläge und Hinweise gegeben haben soll, ohne das bisher über die Details informiert worden ist. Ursprünglich sollte die Stadtordnung im Frühsommer 2020 vorliegen, der Verzug wird mit Corona begründet.

Das Stadtentwicklungskonzept

Ebenfalls von Corona aus der Bahn geworfen wurde der Zeitplan für das aktualisierte Stadtentwicklungskonzept Insek, das ebenfalls mit Bürgerbeteiligung erarbeitet werden soll. Nach längerer Auszeit setzt die Verwaltung auch hier auf digitale Kommunikationskanäle.

Der Kulturbetrieb

Dem Kulturbetrieb hat die Pandemie massiv zugesetzt. Für die Rettung der Kulturlandschaft sorgte eine unverzüglich eingesetzte Regelung, nach der alle zugesagten Zuschüsse einstweilen auch gewährt werden, ohne dass die Kultureinrichtungen dafür Veranstaltungen anrechnen. Diese Praxis wird voraussichtlich auch im neuen Jahr beibehalten.

Signale für die Hoffnung der Veranstalter auf eine allmähliche Normalisierung sind der bereits eröffnete Kartenvorverkauf für die Schlössernacht 2021, die Mitteilung des Nikolaisaals, 77 für 2020 geplante Konzerte 2021 stattfinden zu lassen, oder die Absicht der Fabrik, die eigentlich für 2020 geplante 30. Auflage ihrer Internationalen Tanztage nunmehr 2021 stattfinden zu lassen.

Erster Höhepunkt ist das vom 13. bis 24. Januar angekündigte Festival „Made in Potsdam“ von Fabrik und Waschhaus-Kunstraum in der Schiffbauergasse, das in diesem Jahr als „Kunstspaziergang“ erstmals komplett im Freien ausgetragen werden soll.

Das Filmmuseum wird 40

Außerdem steht ein Geburtstag an: Das Filmmuseum Potsdam wird 2021 40 Jahre alt. Ein Jubiläum, das unter anderem mit einer analogen und eine virtuellen Ausstellung gefeiert werden soll, zur Eröffnung am 3. Juni 2021 ist ein kleines Fest geplant. Die Foyerausstellung „111 Jahre Kino in Potsdam“ mit ihrer Begleitreihe „125 Jahre Kino – vom Wintergarten zum Multiplex“ läuft noch bis zum 30. Mai 2021.

Außerdem plant das Filmmuseum im nächsten Jahr – noch während der pandemiebedingten Schließzeit – sein Kinoangebot ins Virtuelle zu erweitern. Im Januar 2021 wird das „Kino2online“, eine Video-On-Demand-Plattform starten und unter anderem Museumsfilme, historische Potsdam-Aufnahmen, die neue Reihe „Kino gegen rechts“ zugänglich machen.

Druckfrische Seiten aus Potsdam

Egal wie lange die Corona-Pandemie noch anhalten wird: Bücher erscheinen weiterhin, auch von Potsdamer Autoren sind 2021 ein paar Titel zu erwarten. Die Kinderbuchautorin Marikka Pfeiffer hat gemeinsam mit Miriam Mann „GrimmsKrams. Ein ’Klonk’ um Mitternacht“ geschrieben, das am 19. Januar im Magellan Verlag erscheinen wird. Darin geht es um Milli und Tom, die dank einer geheimnisvollen Kiste ein märchenhaftes Abenteuer erleben.

Er hat sich dem Wasser verschrieben: Erst 2020 erschien John von Düffels Roman „Der brennende See“. Ergänzend dazu veröffentlicht Dumont am 12. Februar unter dem Titel „Wasser und andere Welten“ alte und neue Geschichten des Autors, die sich alle mit der Wichtigkeit des Wassers auseinandersetzen.

Wasser spielt auch eine nicht unwichtige Rolle in Sven Strickers drittem Sörensen-Krimi, der am 17. August bei Rowohlt erscheinen wird. „Sörensen am Ende der Welt“ heißt er und ist wieder in Katenbüll angesiedelt, einem fiktiven Ort an der Nordsee, in dem es ständig regnet. Diesmal muss sich Kriminalhauptkommissar Sörensen mit Weltuntergangsverschwörungstheoretikern herumschlagen – und natürlich einem neuen Mordfall.

Filmstudio hält sich bedeckt

Auch wenn das Filmstudio Babelsberg noch keine konkreten Titel nennen darf, befindet sich das Studio laut Sprecherin Bianca Makarewicz in Gesprächen für eine größere Serie für einen Streamingdienst sowie zwei Filmproduktionen, die vor Ort entstehen sollen. Vier Filme, die in der Vergangenheit in Babelsberg gedreht wurden, sollen – so Corona es zulässt – 2021 in den Kinos starten: „Without Remorse“, „Gunpowder Milkshake“, „Uncharted“ und „Matrix 4“.

Garnisonkirche und Kreativhaus an einem Tisch

In der Debatte um die Garnisonkirche und das Kreativhaus Rechenzentrum könnte 2021 das entscheidende Jahr werden. Alle Seiten in diesem Konflikt sollen ab dem Frühjahr in einem moderierten Design-Thinking-Prozess an einem Tisch offen darüber nachdenken, was auf der Plantage inhaltlich künftig passieren soll. Womöglich entsteht eine neue, den Turm und das Rechenzentrum verbindende Nutzungsidee, die alle mitgetragen. Wahrscheinlicher ist, dass ein Minimalkonsens erzielt wird – die friedliche Koexistenz durch Rückzug auf die eigenen Grundstücksgrenzen und den Teilabriss des Rechenzentrums.

Personalwechsel im Bauressort

In der Bauverwaltung steht 2021 ein wichtiger Personalwechsel an: Andreas Goetzmann, der Fachbereichsleiter für die Stadtplanung, geht nach 25 Jahren in diesem Amt in den Ruhestand. Die Personalie ist kaum zu überschätzen. Der Fachbereich ist für den Flächennutzungsplan, alle Bebauungspläne und die Sanierungs- und Entwicklungsgebiete von der Potsdamer Mitte bis Krampnitz und besondere Bauvorhaben wie das RAW-Projekt verantwortlich. Die Stelle muss ausgeschrieben werden. Es könnte damit einerseits jemand aus dem Haus an seine Stelle treten, der mit den großen Planungen bereits vertraut ist – oder jemand von außen. Goetzmann kam 1996 aus Nordrhein-Westfalen und hatte vor seinem Amtsantritt keinerlei Bezug zu Potsdam gehabt.

Die Potsdamer Mitte wächst

In der Potsdamer Mitte wird im kommenden Jahr Block III neben der Nikolaikirche aus dem Boden wachsen. Die Arbeiten in der großen Baugrube für die Tiefgarage sind in vollem Gange. Für das Baufeld von Block IV nebenan wird Anfang des Jahres entschieden, welche Bieter bei der Vergabe der Grundstücke rund um die Stadt- und Landesbibliothek zum Zuge kommen.

Viel los auf Potsdams Straßen

Bei den Großbaustellen auf Potsdams Straßen gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht: Bis zum Beginn der Sommerferien soll die Tram-Wendeschleife am Leipziger Dreieck fertiggestellt sein. Dann sind die größten Einschränkungen für Autofahrer dort überstanden. Stattdessen wird im Anschluss eine neue Baustelle mit noch größerer Staugefahr begonnen – der grundhafte Ausbau der Behlertstraße. Die wichtige Nordverbindung am Ende der Humboldtbrücke wird ab Juni für anderthalb Jahre voll gesperrt.

Knapp ein Jahr nach Baustart an der Nutheschnellstraße (L 40) wird man im Januar den ersten Teil der neuen Hochbrücke im Rohbau sehen können. Noch ist der Beton gewissermaßen in Holz verpackt, doch das wird bald entfernt, dann beginnt die Feinarbeit: Unter anderem wird die Fahrbahn hergestellt; die seitlichen Begrenzungen werden angebracht und Schutzplanken montiert. Und natürlich wird die Entwässerung eingerichtet. Läuft alles – wie bisher – nach Plan, kann der Verkehr ab Mai über das neue Brückenteil geleitet werden. Bereits jetzt haben die Vorbereitungen für den Abriss des zweiten Brückenteils begonnen über den bislang der Verkehr geführt wurde. Das Land investiert hier 30 Millionen Euro. Bauende wird voraussichtlich 2022 sein.

Ein neues Museum

Noch steht es in blauen Planen eingepackt mit einem großen Weihnachtsbaum davor auf dem Brauhausberg. Doch bis zum Herbst soll Hasso Plattners besonderes Geschenk an die Stadt ausgepackt und eröffnet werden – das Museum Minsk. Wenn die Corona-Pandemie es nicht vereitelt, könnte dieses Ereignis das kulturelle Highlight des nächsten Jahres werden.

Die Matrosenstation kurz vor der Vollendung

Nahe der Glienicker Brücke wird ein weiteres historisches Objekt fertig: Nachdem der Berliner Investor Michael Linckersdorff die Ventehalle der norwegischen Matrosenstation Kongsnaes rekonstruiert und an den Gastronomen Josef Laggner verpachtet hat, gehen die Arbeiten an den drei landeinwärts stehenden Gebäuden ihrem Ende zu: Die Matrosenkaserne, das Kapitänshaus und die frühere Werkstatt sehen aus wie ein kleines Dorf – beeindruckend schon vor der Fertigstellung. Corona hat die Rekonstruktionsarbeiten in 2020 verzögert.

Notbetreuung und digitales Lernen

Es sind vor allem Dauerbrenner, um die sich das Bildungsdezernat im kommenden Jahr kümmern muss. 2021 wird mit der Notbetreuung für Schüler der 1. bis 4. Klassen beginnen, von der niemand zu sagen vermag, wie lange sie andauert. Alle älteren Schüler sowie die Kleinen, deren Eltern nicht in den so genannten systemrelevanten Berufen arbeiten, als Krankenpfleger oder Polizistin etwa, müssen zu Hause bleiben und lernen. Die größte Schwierigkeit: Viele Familien können ihren Kindern keine eigenen Laptops oder Tablets zur Verfügung stellen, um den digitalen Unterricht zu meistern, auch am Internet zu Hause kann es scheitern. Die Digitalisierung an Schulen bleibt also eine große Baustelle, die Corona-Pandemie verschärft die prekäre Lage nur weiter – die Stadt will eigentlich längst selbst digitale Endgeräte für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellen, die Schulen müssen ihrerseits viel besser ausgestattet werden.

Eine neue Schule geht an den Start

Etwas Entspannung bei der Suche nach einer Schule für den Nachwuchs bietet ein Neuling. Neu auf dem Schulmarkt startet im Sommer die Grundschule im Nuthewinkel, kurz vor Weihnachten hat das Bildungsministerium grünes Licht für die Eröffnung zum kommenden Schuljahr gegeben. Für die Eltern bedeutet das: Sie können die Schule im Aufnahmeverfahren ab sofort als Erst- oder Zweitwunsch angeben. Die Schule wird zunächst am Humboldtring starten und im Laufe des Schuljahres in eine Modulanlage am Standort Heinrich-Mann-Allee/Kolonie Daheim ziehen. Diese wird dann bis zur Fertigstellung der massiven Schule genutzt.

Das Jugendamt braucht eine neue Leitung

Weiterhin unbesetzt ist der Posten der Jugendamtsleitung. Im Sommer 2020 war der bisher kommissarisch eingesetzte Chef der Behörde, Reiner Pokorny, mit Verweis auf gesundheitliche Probleme abberufen worden. Eine Neuausschreibung für die wichtige Stelle scheiterte, sie soll nun neu aufgesetzt werden. Die größte Baustelle fürs Jugendamt bleiben die Elternbeiträge für die Kitas, eigentlich sollen spätestens in einem halben Jahr wieder einheitliche Beitragsordnungen vorliegen – die Erfolgsaussichten sind offen.

Von Volker Oehlschläger, Sarah Kugler, Peter Degener, Saskia Kirf und Rainer Schüler