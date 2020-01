Holocaustgedenken in Potsdam - Gedenken in Potsdam: Kerzen erinnern an die Opfer des Holocausts

Vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit, auch in Potsdam beging man den Jahrestag. Vor dem jüdischen Gemeindehaus versammelten sich am Montagabend etwa 100 Menschen, um der Opfer zu gedenken.