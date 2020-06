Potsdam

Am Leipziger Dreieck kommt es auf der Buslinie 694 zu „erheblichen Verspätungen“ und „ Ausfällen“. Das teilte der Verkehrsbetrieb Potsdam um kurz nach 11 Uhr über Twitter mit.

Grund dafür ist die Baustelle am Leipziger Dreieck. Sie wurde am Montag umgebaut. Nun steht in stadteinwärtiger Fahrtrichtung auf der Heinrich-Mann-Allee nur eine Fahrspur zur Verfügung. Eine Linksabbiegespur ist in der Leipziger Straße ebenfalls gesperrt. Deshalb gilt: starke Staugefahr in stadteinwärtiger Fahrtrichtung – auch für den Bus 694.

Der ViP hat nämlich einen Pendelverkehr für die Linie 694 eingerichtet, die nur zwischen Sterncenter und Hauptbahnhof reguläre verkehrt. Auf dem letzten Abschnitt der Linie vom Hauptbahnhof bis zur Küsselstraße wird mit eigenen Bussen hin- und hergependelt. So soll der Fahrplan auf dem größten Teil der Linie eingehalten werden – dieser führt allerdings durch die Baustelle und somit den Stau.

Eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht. ViP-Sprecher Stefan Klotz sagt auf MAZ-Anfrage: „Wir hoffen darauf, dass sich die Lage in den nächsten Tagen wieder normalisiert. Wir behalten die Situation im Blick und werden parallel mit der Stadtverwaltung prüfen, ob eine temporäre Lösung für den Bus 694 gefunden werden kann.“

