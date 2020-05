Warum es sich lohnt, mit Wassertaxis die Stadt zu erkunden

Potsdam

Mit Havel, Nuthe und diversen Seen lässt es sich nicht leugnen: Potsdam ist am Wasser gebaut – und weiß dort zu überzeugen. Dafür genügt eine Fahrt mit dem Wassertaxi, mit dem sich Potsdam auf erfrischend andere Weise kennenlernen lässt.

Bei 20 Grad und Sonnenschein beginnt meine Tour im Park Babelsberg. Auf dem Steg Richtung Boot muss ich besonders aufpassen: Zahlreiche Scherben ebnen meinen Weg. „So etwas gibt es an keiner anderen Station“, sagt Florian Schultz, der Bootsmann und Ansprechpartner für die Fahrgäste auf dem Wassertaxi ist.

Anzeige

Florian Schultz und Ulrich Kuhberg arbeiten eigentlich auf dem Dampfschiff „Gustav“. In der Corona-Zeit fahren sie täglich Wassertaxis von Sacrow nach Templin und zurück. „Jeder Arbeitstag ist gleich, aber nie derselbe“, sagt Florian Schultz. Quelle: Fabian Lamster

Weitere MAZ+ Artikel

Fahrradfahrer-Stau in Sacrow

An diesem Tag ist er gemeinsam mit Schiffsführer Ulrich Kuhberg elf Stunden zwischen dem Park Glienicke im Norden und dem Strandbad Templin im Süden unterwegs. 13 Stationen warten auf sie, Fahrtzeit für eine Tour: 110 Minuten.

Eine Zeit, die sie nicht immer schaffen. Wie pünktlich das Boot ist, entscheidet sich meist an den Stationen „Park Glienicke - Krughorn“ und „ Sacrow -Heilandskirche“ im Potsdamer Norden.

Vor allem Radfahrer nutzen die Wassertaxis gerne, um Radtouren zu machen. Und beispielsweise die Umgebung an der Heilandskirche in Sacrow zu erkunden. Quelle: Fabian Lamster

„Wenn 30 Radfahrer auf einmal von der einen auf die andere Seite wollen, um sich den Umweg von 18 Kilometern zu sparen, dauert das“, sagt Florian Schultz. Verspätungen können die Wassertaxis nicht aufholen. Sie sind meist mit rund zehn km/h unterwegs.

Corona-Pandemie beeinflusst Wassertaxis

Zwei Senioren und ein Vater mit Sohn sind mit mir zu Beginn an Bord. Die meisten Sitzplätze bleiben bei der Mittagstour leer.

Das liegt wohl auch an Mundschutzpflicht und Mindestabstand. Beide gilt es auch auf den Wassertaxis einzuhalten.

Trotzdem sitzen Pärchen beisammen, tragen einander Sonnencreme auf und blicken in die Ferne. Auch den Mundschutz nimmt so mancher Fahrgast ab, als er auf einem Platz sitzt – und die Fahrt im Wassertaxi beginnt.

Große Augen auf dem Wassertaxi

Dann, wenn der Schiffsmotor rattert und sich das Wassertaxi seinen Weg durch das Wasser bahnt. Und Schloss Babelsberg, die Glienicker Brücke und das Hans-Otto-Theater vorbeiziehen.

Fahrgäste machen Fotos, genießen die Sonne und das Wasserrauschen, während ihnen der Fahrtwind durch das Haar säuselt.

Zur Galerie Potsdam lässt sich nicht nur zu Fuß, Rad oder Segway erkunden. Eine Fahrt mit dem Wassertaxi kann einen besonderen Blick auf die Stadt bieten.

Ein Babelsberger steigt mit seinem fünfjährigen Sohn dazu. Beide sind mit dem Rad unterwegs und wollen eine Runde in Potsdam-West drehen.

Mit großen Augen verfolgt der Junge, wie sich das Wassertaxi vom Ufer entfernt. Sonnenstrahlen lassen das Wasser funkeln. Motorboote düsen vorbei. Im Minutentakt läuft er von einer Reling zur anderen.

Andere Boote immer im Blick

Ein anderer Vater beobachtet mit seiner Tochter Segelboote, die Namen wie Memory oder Sternschnuppe tragen. Auch Florian Schultz und Ulrich Kuhberg haben diese im Blick.

Bisher ist es für sie ein ruhiger Tag auf Potsdams Gewässern. Das schafft Zeit zum Fachsimpeln. „Theorieunterricht Segeln gibt es gratis“, sagt Schiffsführer Ulrich Kuhberg.

Welche Routen sich besonders lohnen 13 Stationen fahren die Potsdamer Wassertaxis an. Im Norden lohnen sich „Park Glienicke – Krughorn“ und „ Sacrow – Heilandskirche“. Park Sacrow und der Düppeler Forst eignen sich für Spaziergänge, Radtouren und im Sommer für Badeausflüge. Ebenfalls nicht weit entfernt: Die derzeit noch geschlossene Pfaueninsel und das Haus der Wannsee-Konferenz. Im Süden warten an der Haltestelle „Strandbad / Forsthaus Templin“ neben Strandbad oder und Brauerei Forsthaus Templin ein Bootsverleih für Tret- und Ruderboote. Wer etwas Besonderes erleben möchte, kann sich in die Wakeboard-Anlage wagen. Auch Park und Schloss Caputh ist nur sieben Fahrrad-Minuten entfernt.

Der 61-Jährige ist leidenschaftlicher Segler und schon Jahrzehnte auf dem Wasser unterwegs. Und während im Radio „The Final Countdown“ läuft, plaudern sie über sich neigende Segelmasten und Windstärken.

„Desto voller das Boot, umso mehr Arbeit“

Momente wie diese haben für sie Seltenheitswert und sind vor allem der Corona-Pandemie geschuldet. Die sorgt dafür, dass weniger Potsdamer als sonst die Wassertaxis nutzen.

Vor allem an Wochenenden waren diese vor Corona an sonnigen Tagen meist proppenvoll. Dann bleibt keine Zeit zum Plaudern.

Sonnenbrille und Fernglas gehören genauso zur Ausrüstung der Wassertaxifahrer wie Süßigkeiten, ein Radio und ein Funkwecker. Quelle: Fabian Lamster

„Desto voller das Boot, umso mehr Arbeit“, sagt Florian Schultz. Gleichzeitig gab es – vor Corona – einen starken Schiffsverkehr. Dabei komme es schon einmal wie im Straßenverkehr zu kleineren Reibereien, wenn Boote die Schilder an der Wasserstraße missachten. „Die Scheibenwischer-Geste ist auch in der Bootsfahrt verbreitet“, sagt Ulrich Kuhberg. „Manche machen mit ihren Booten, was sie wollen.“

„Das könnte ich jeden Tag machen“

Auch der Fahrkartenverkauf klappt nicht immer reibungslos. Florian Schultz erinnert sich an einen Mann, der unbedingt mit Karte zahlen wollte, obwohl das nicht möglich war – und deshalb lautstark motzte. „Beim Aufstehen fiel ihm sein Portemonnaie herunter, aus dem Geldscheine herausguckten. Keine Ahnung, warum er nicht einfach bar bezahlt hat“, sagt der 34-Jährige.

Die Wassertaxis sind auf dem Wasser keinesfalls allein: Neben Motor- und Segelbooten müssen die Schiffsführer auch permanent Ausschau nach Dampfern und Wassersportlern halten. Quelle: Fabian Lamster

Meine Wassertaxifahrt am Persiusspeicher endet in Potsdam-West. Die Zeit verging wie im Flug. „Das war so entspannt. Das könnte ich jeden Tag machen“, sagt der Babelsberger Vater zu seinem Sohn, als sie mit mir das Wassertaxi verlassen. Sehe ich genauso.

Lesen Sie auch

Von Fabian Lamster