Flotte startet elektrisch in die Saison

Potsdam

Leinen los! Am Samstag, 29. Februar, startet die Schifffahrt in Potsdam (SiP) mit dem ersten deutschen Hybridfahrgastschiff in die neue Saison. Die MS Schwielowsee ist in den ersten Wochen, vor allem an den Wochenenden, auf der Schlösser-Rundfahrt unterwegs, bevor sie Ende März ihren Dienst auf der Havelseen-Rundfahrt antritt.

Auf dem Weg zu einer umweltverträglicheren Schifffahrt

Die Schifffahrt in Potsdam hat es sich zum Ziel gemacht, die Fahrgastschifffahrt umweltverträglicher zu gestalten. So hat das Unternehmen nicht nur das Hybridschiff entwickeln lassen. Die ganze Flotte setze nun auf einen Kraftstoff, der laut dem Unternehmen „sauberer als herkömmlicher Dieselkraftstoff“ verbrennt – der Beitrag der SiP zur Senkung lokaler Emissionen. Der Hersteller des Kraftstoffs verspreche zudem eine bessere biologische Abbaubarkeit und Wassergefährdungseinstufung.

Vom Wasser aus das Potsdamer Welterbe genießen

Für all jene, die es nicht erwarten können, wieder in See zu stechen, heißt es zeitig am Kai zu sein: Die Schlösser-Rundfahrten finden ab dem 29. Februar drei mal täglich statt – um 11, 13 und 15 Uhr. Die 90-minütige Fahrt widmet sich dem UNESCO-Welterbe an den Ufern der Potsdamer Seen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören unter anderem das Schloss Babelsberg, die Glienicker Brücke und das Marmorpalais.

Zweite Saison fürs Hybridschiff

Das Hybridschiff „MS Schwielowsee“ wurde im April 2019 in Dienst gestellt. Es bietet bis zu 250 Gästen sowie 40 Fahrrädern Platz. An Bord können die Passagiere nicht nur den Ausblick genießen, sondern auch bei einem kühlen Getränk die Akkus laden – sogar die ihrer E-Bikes. Die MS Schwielowsee ist rollstuhlgerecht konzipiert. Ausgestattet ist das Schiff mit einem Elektromotor, der von Lithiumpolymer Akkus oder durch Dieselgeneratoren angetrieben wird. „Die Akkuleistung übertrifft alle Erwartungen, wir können bis zu anderthalb Stunden rein elektrisch fahren.“ sagt der Geschäftsführer Jan Lehmann.

300.000 Passagiere im Jahr

Unter der SiP firmieren unter anderem die Weisse Flotte Potsdam (WFP), das Potsdamer Wassertaxi und die Haveldampfschifffahrt (HDS). Die SiP befördert im Jahr rund 300.000 Fahrgäste und bietet neben den klassischen Ausflugsfahrten auch kulinarische und Unterhaltungsfahrten an. Die SiP startet 2020 in ihre 21. Saison.

Von MAZonline