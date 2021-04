Ein Kommentar zur spontanen Absage:

Es drängt sich die Frage auf: Sind die Veranstalter, die bundesweit wiederholt zu einer Protestaktion aufrufen, wirklich so naiv oder ist es nicht einfach eine Taktik? Letzteres ist wahrscheinlicher.

Die Auflagen fallen nicht am Samstagmorgen vom Himmel, sondern werden den Veranstaltern von der Versammlungsbehörde (in Potsdam die Polizei) frühzeitig mitgeteilt. Dazu gehört, selbst für genug Ordnungskräfte zu sorgen, die auch die Masken- und Abstandspflicht durchsetzen müssen. Doch genau dagegen wollen die Menschen bei "Es reicht" protestieren. Also mobilisiert man halt seine Anhänger und sagt so kurzfristig ab, dass alle, die trotzdem vor Ort erscheinen, glaubhaft versichern können, sie wurden nicht mehr informiert.

Die Folge: Eine unkontrollierbare Menschenmenge, die ihrem Unmut Luft machen will und ganz sicher nicht einfach wieder nach Hause geht. Und die Polizei muss den "Spaziergängern" irgendwie Herr werden. Chaos - ein probates Mittel gegen die ungeliebte Rechtsordnung. Die Taktik ist offensichtlich.

Kommentar: Alexander Engels, MAZ-Redakteur