Wer am Wochenende Tanzen möchte, hat in Potsdam immer weniger Möglichkeiten. Zum ersten September verliert die Landeshauptstadt ein weiteres Tanzlokal: Der Club Laguna am Neuen Markt muss überraschend schließen. Laguna-Chef Marcus Weber trifft die fehlende Club-Vielfalt in Potsdams Nachtleben hart.

Gerade mal vor drei Wochen hat Marcus Weber erfahren, dass sein Untermietvertrag mit dem Restaurant Schmiede 9 am Neuen Markt gekündigt wird. „Mich traf die Nachricht, dass wir nicht in das neue Konzept der neuen Mieter passen, wie ein Blitz“, sagt Weber.

Zwei Schließungen in einem Jahr

Dabei war für ihn die Kooperation mit dem Restaurant ein Glücksgriff. Schon im Januar 2019 musste der Club Laguna nach zehn Jahren in der Innenstadt schließen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. In der Not zog Weber an Frei- und Samstagen in das Restaurant und ergänzte das Angebot des Clubs von „Drink & Dance“ um Finest Food.

Marcus Weber, Chef des Clubs Laguna.

„Der Zuspruch war riesig. Wir haben gemerkt, dass wir damit den Puls der Zeit für Potsdam treffen“, sagt der 38-Jährige, der auch als Stuntman in Babelsberg arbeitet. Selbst Schauspieler der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und Potsdamer Politiker seien regelmäßig Gäste des Clubs gewesen.

Nicht nur der Club Laguna, auch das Restaurant Schmiede 9, in dem er nach dem Wegzug aus der Friedrich-Ebert-Straße Obdach gefunden hatte, macht dicht. „Es wird länger saniert und dann kommt ein neuer Mieter rein“, sagt Alice Paul-Lunow, Chefin der Schmiede 9. Sie hat sich nach einem großen Wasserschaden bewusst dafür entschieden. Die Restaurants „Kutschstall“ oder „Le Manége“ seien aber nicht betroffen.

Kaum noch Clubs in Potsdam

Die Schließung des Club Laguna tut Alice Paul-Lunow leid. „ Potsdam braucht ein Nachtleben und es gibt da nicht viel. Der Club Laguna hat viel dafür getan und immer ein gutes und besonderes Produkt abgeliefert“, sagt sie.

Auch für Weber nimmt seit Jahren die Vielfalt im Potsdamer Nachtleben ab. „Vor 15 Jahren hatten wir noch zehn Clubs und Diskotheken, die aus allen Nähten geplatzt sind“, resümiert er. Ohne den Club Laguna gebe es heute nur noch eine Diskothek in Babelsberg – Klärchens – und eine Karaokebar in der Innenstadt – Gutenberg 100.

Tatsächlich haben Nachtclub-Besitzer in Potsdam schwer zu kämpfen. Die MAZ berichtete im März von vier geschlossenen, inzwischen teils wieder eröffneten Lokalen. Lesen Sie den Artikel dazu hier.

Warum das Nachtleben in Potsdam schlecht ist

Marcus Weber ist niedergeschlagen. Er sieht vor allem zwei Faktoren, die das Nachtleben in Potsdam ruinieren: die Nähe zu Berlin und die hohen Mieten. „Wer die Hälfte seines Einkommens für die Miete aufbringen muss, dem fällt es schwer, ausgiebig zu feiern“, sagt er. Das Angebot in Potsdam könne auch nicht mehr mit dem in Berlin mithalten.

Er habe versucht, das mit einem gehobenen Lokal, aber moderaten Preisen besonders für ein Publikum über 25 Jahren zu lösen – und will es noch immer. Marcus Weber sucht nun nach einer neuen Location für den Club Laguna. Auch wenn der Prozess bis zu einer Genehmigung in Potsdam lang und schwierig ist, ist Weber optimistisch, das zum zweiten Mal in nur einem Jahr zu schaffen. Falls nicht, stirbt mit seiner Leidenschaft auch ein wichtiges Lokal der Stadt Potsdam.

