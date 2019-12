Ausrangierte Straßenbahnen: Zwölf Potsdamer klappern und rosten in Kasachstan

Potsdam

Es ist kurz vor sieben an einem Montag im Oktober. Mit einem leichten Quietschen biegt die grün-weiße Tatrabahn in die Haltestelle ein. Ein Fahrgast ist auf seinem grünen Sitz aus Plastik eingedöst. Die Fahrerin wird ihn an der Endstation aus dem Wagen setzen. Ein ganz normaler Montagmorgen eben. Doch nicht in Potsdam.

Stahlwerk-Schlote dominieren die Kulisse

Wir sind in Kasachstan, knapp 5000 Kilometer von der Havel entfernt, in Temirtau. „Eiserner Berg“, so lautet die Übersetzung des Stadtnamens. Die ewig qualmenden Schlote des Stahlwerkes dominieren die Silhouette der Stadt. Die Luft ist schwer und das Leben ist es auch, der Stahlgigant ist einer der wenigen Arbeitgeber am Ort. Mit Potsdam hat man nicht viel gemeinsam und doch staunt der Besucher, wenn er auf den rumpeligen Gleisen des örtlichen Verkehrsbetriebes eine gut bekannte grüne Ecke entdeckt.

Zur Galerie Als Potsdam die Combino-Niederflurbahnen von Siemens und später die Vario-Bahnen von Stadler einführte, musterte der Verkehrsbetrieb die Tatra-Züge nach und nach aus und verkaufte sie ins Ausland.

Der Tatrawagen mit der Nummer 228, wir sind ihm eben schon begegnet, lässt noch die Aufschrift „ ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH“ erkennen. Auch innen ist noch alles beim alten: grüne Sitzschalen, hellgrüne Haltestangen und sogar noch ein Netzplan aus der Landeshauptstadt. Für die Fahrerin hat man die deutschen Hinweise am Fahrerpult mir russischen überklebt. Sonst hat sich auch hier nichts verändert. Nur die blaue Gardine, die sie in ihrer Kabine angebracht hat, gab es in Potsdam nicht.

Potsdams alte Straßenbahnen waren „die große Hoffnung“

„Die Bahnen waren unsere große Hoffnung“ erzählt Irina Obedkowa, die Direktorin des kleinen Betriebes. Auf 32 Kilometern maroden Gleisen lässt sie täglich bis zu 15 Wagen rollen. Nr. 228 ist einer davon – wenn er durchhält. „Die Leute waren von den Wagen begeistert. Besonders die Heizung fanden hier alle toll.“ Und tatsächlich, als die Tatrawagen vor genau zehn Jahren aus Potsdam nach Temirtau kamen, da war ein warmer Wagen im Winter ein Luxus für die Fahrgäste.

Zwölf Bahnen hatte das Stahlwerk, dem auch die Straßenbahn gehört, eingekauft und gehofft, man könne so den Wagenpark auf einen zeitgemäßen Stand bringen. Zehn Jahre später ist die Euphorie verflogen. „Wir haben weder Ersatzteile, noch das Geld welche zu besorgen. Und unsere Fahrerinnen kommen mit der Steuerung nicht klar“ stellt Nikolai resigniert fest – einer der Werkstattmitarbeiter. „Nach drei Jahren waren die meisten Wagen hinüber. Zwei waren schon immer Ersatzteilspender, heute haben wir elf.“ In zwei langen Reihen stehen die Potsdamer auf dem Gelände des Straßenbahndepots. Die Farbe blättert, der Rost frisst sich langsam seinen Weg.

Russische Bahnen rollen länger – ohne Elektronik

Insgesamt ist es um den Betrieb nicht gut bestellt. Gleise und Oberleitungen wurden seit Jahrzehnten nicht mehr ausgetauscht und auch die Fahrzeuge sowjetischer Bauart werden nur noch durch den Lack zusammengehalten. Und doch rollen sie. Elektronik haben sie – im Gegensatz zu den Potsdamer Wagen – nämlich keine. Doch auch um ihre Zukunft steht es schlecht. Das Stahlwerk lässt seine Mitarbeiter umsonst fahren, alle anderen zahlen 50 Tenge (umgerechnet 12 Cent) pro Fahrt. Damit lässt sich der Betrieb nicht modernisieren. Und die Potsdamer Tatras? Die waren ein schöner Traum, die Rettung für den Betrieb konnten sie jedoch nicht sein.

Nachdem die Fahrerin den schlafenden Fahrgast geweckt hat, wendet sie den früheren Potsdamer Wagen in unmittelbarer Nähe zum Stahlwerk. Es war die erste Runde des Tages und die letzte – mit einem Defekt bleibt Nummer 228 wenig später liegen. Der sowjetischer Hintermann schiebt den Potsdamer zurück ins Depot. Einer seiner ausrangierten Brüder wird wohl mit einem Teil aushelfen müssen.

