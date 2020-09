Innenstadt

An seinen ersten Kinobesuch kann sich Uwe Düdder noch genau erinnern: Sein Vater hatte ihn mit in das Ernst Thälmann Stadion genommen und der junge Düdder hat sich dabei sofort in die großen Filmprojektoren verliebt. Von dem Film selbst habe er dann gar nicht mehr so viel mitbekommen. Diese Erinnerung teilt er im Rahmen der aktuellen Foyerausstellung des Filmmuseums „111 Jahre Kino in Potsdam“ mit, die am Freitag, 11.September eröffnet. Düdder ist Techniker vor Ort und eines von mehreren bekannten Potsdamer Filmgesichtern, die in einer Videoinstallation ihre Erinnerungen an – zum großen Teil nicht mehr existierende – Potsdamer Kinos teilen.

Die Freilichtbühne des Ernst-Thälmann-Stadions, das 1949 auf dem früheren Gelände des Lustgartens eingeweiht wurde, ist eines davon. Unter einer überdachten Tribüne fanden 1000 Menschen Platz, die Sommerfilmtage waren dort zu Gast und regelmäßig wurden die neuesten „Indianer-Filme“ der Defa gezeigt. Im Jahr 1999 wurde das Stadion abgerissen, heute erinnert nichts mehr daran.

Plakate in der Ausstellung des Filmmuseums. Quelle: Bernd Gartenschläger

1912 existierten insgesamt 14 Kinos in der Stadt

Auch die beiden ersten ortsfesten Potsdamer Kinos, nämlich das Parade-Kino-Theater in der Brandenburger Straße 19 und das Biophon-Theater in Babelsberg, die 1909 eröffneten, kennen heute wahrscheinlich nur noch große Filmfans. Im Jahr 1912 folgte unter anderem das Lichtspiel-Theater in der damaligen Nauener Straße, 1949 wird das Kino zu „Melodie“ umbenannt. Heute befindet sich in dem Gebäude eine Pizzeria. Insgesamt existierten 1912 Jahr neun Kinos in Potsdam und fünf in Babelsberg, die zusammen etwa 2500 Plätze hatten. In Gaststätten, Tanzsälen und sogar im damaligen Palast Barberini wurden Filme gezeigt.

Das Babelsberger Thalia-Kino eröffnete 1918 und ist damit das älteste noch spielende Potsdamer Lichtspielhaus. Insgesamt drei Kinos befinden sich heute noch in der Stadt: Neben dem Thalia das UCI Luxe und das Filmmuseum. Sie alle beherbergen zusammengezählt 13 Säle und 1900 Plätze – die Corona-Beschränkungen mal außen vor gelassen.

Das Thalia ist das älteste noch spielende Kino Potsdams. Quelle: Manfred Thomas/Filmmuseum Potsdam

Das modernste Kino der Stadt stand nur 5 Jahre

Die Ausstellung verdeutlicht die einstige Kinovielfalt an Hand einer großen Karte, vor der man länger verweilt als zunächst vermutet. Genauso wie vor den Fotos verschiedener Kinos, die Blicke in die Vergangenheit ermöglichen, aber auch den historischen Wandel dokumentieren. Das Bergtheater, das 1940 unterhalb vom Brauhausberg eröffnet wurde, galt damals als das modernste Kino der Stadt, beim britischen Bombenangriff am 14. April 1945 wurde es allerdings schon zerstört.

An das „Melodie“, das 2004 schließen musste, erinnert sich in der Video-Installation Bärbel Dalichow, die ehemalige Leiterin des Filmmuseums. Als junge Erwachsene wurde es zu ihrem „Hauskino“, die schräg nach oben zulaufenden unteren Sitzreihen und die schräg nach unten zulaufenden oberen Sitzreihen seien kurios gewesen. „Da war auch immer alles Mögliche kaputt, aber das machte jar nüscht“, sagt sie.

Die Melodie Lichtspiele im Jahr 1991. Quelle: Filmmuseum Potsdam

Das Charlott soll zu einem Biomarkt werden

Als Kind besuchte sie hingegen das Kino Charlott, das 1934 aus dem ehemaligen Ballsaal des Viktoria-Garten-Restaurants entstand. Alle Kinder aus dem Kiez seien dort in die Sonntagsvorstellung geschickt worden und der Kinobesuch ganz normal gewesen. Die Sitze waren aus Holz und „alles groß und wunderbar“, wie Dalichow erzählt. Im Jahr 1998 wurde auch hier der Spielbetrieb eingestellt, das Haus in der Zeppelinstraße soll nun zu einem Biomarkt umgebaut werden.

Die Ausstellung informiert nicht nur über die Geschichte der Potsdamer Kinos, sondern zeigt auch Plakate und Kinoprogramme – teilweise aus den Sammlungen anonymer Kinofans.

Mozart-Film lief am Tag des Mauerfalls

Witzig ist auch eine Chronik, die aufzeigt, welche Filme an wichtigen historischen Tagen gezeigt wurden. Als der Kaiser am 9. November 1918 abdankte, spielten die Heinerci Lichtspiele (1918 bis 1945) in der Französischen Straße den Film „Die Befreiung aus dem Dunkeln“ aus dem gleichen Jahr.

Am Tag des Mauerfalls war im Thalia der großartige „Amadeus“ aus dem Jahr 1984 zu sehen, im Filmmuseum lief der Defa-Film „Einer trage des anderen Last“ von 1988.

Begleitprogramm Die Ausstellung „111 Jahre in Potsdam“ ist vom 11. September 2020 bis zum 28. März 2021 im oberen Foyer des Filmmuseums, Breite Straße 1A, zu sehen. Die Eröffnungfindet am Freitag, 11. September um 19 Uhr mit der Aufzeichnung des „Wintergartenprogramms“ aus dem Jahr 1895 der Brüder Skladanowsky. Eine 96-seitige Begleitbroschürezu der Ausstellung hat Jeanette Touissant geschrieben, die am Tag der Ausstellungseröffnung erscheint. Am 8. Oktober soll außerdem eine Buchpräsentation mit der Autorin im Filmmuseum stattfinden. In Deutschland werden 125 Jahre Kino gefeiert, das Filmmuseum zeigt dazu ein Begleitprogramm. Am 30. Oktober findet beispielsweise um 19 Uhr die Veranstaltung „Im Jahrmarktkino“ statt. Drei Nummernprogramme sind dabei auf der Leinwand zu sehen, live begleitet an der Welte-Kinoorgel. Das gesamte Begleitprogramm können Sie online unter www.filmmuseum-potsdam.de oder auf den, im Filmmuseum ausliegenden, Flyern nachlesen.

Von Sarah Kugler