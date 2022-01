Jägervorstadt

Als 17-Jährige drehte Hito Steyerl in den 1980er Jahren mit ihrer damals besten Freundin Andrea Wolf auf Super-8 einen feministischen Film im Martial-Arts-Stil. Andrea Wolf, die dafür bewaffnet in Lederkluft auf dem Motorrad durch die Gegend pflügte, ging in den 1990er Jahren als Kämpferin für die PKK in die kurdischen Gebiete in der Türkei und in Nord-Irak. 1998 gefallen, wird sie von Kurden bis heute als „unsterbliche Revolutionärin“ verehrt.

Suche nach der einstigen Freundin

Für „November“ hat sich Hito Steyerl auf die Suche nach Spuren des Lebens der Revolutionärin begeben, hat schließlich Sequenzen des frühen Freundinnen-Films mit dokumentarischen Aufnahmen aus den 1990er Jahren zusammengeschnitten. Die 25-minütige Collage aus dem Jahr 2004 ist eine von insgesamt sieben Videoproduktionen, die ab Sonntag in der Galerie des Vereins Kunsthaus Potsdam zu sehen sind.

„Figur – Grund“ ist das Jahresthema und der Titel der zum Auftakt von Rahel Schrohe kuratierten Schau. In der Malerei sei „ziemlich klar“, was mit „Figur und Grund“ gemeint ist, sagt sie: „Bei Bewegtbild ist es schon etwas komplizierter.“ Der gemeinsame Nenner aller Arbeiten der Eröffnungsausstellung ist die Untersuchung von Identität: „Wie verhält sich ein Körper in einem Raum, zu seinem Umfeld, zur Gesellschaft?“

Lerne Deutsch mit Fassbinder

„Lerne Deutsch mit Petra von Kant“ ist der Titel eines Films des in Singapur aufgewachsenen Ming Wong, der sich kurz nach seiner Ankunft in Deutschland in der Rolle der schimpfenden und fluchenden Protagonistin Rainer-Fassbinder-Films „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ aufnahm. Mia Sanchez filmt in „Fists full of Secrets“ eine Detektivin, die eine Detektivin observiert.

Abstieg in eine bodenlose Tiefe

Geschäftsführerin und Kuratorin Rahel Schrohe mit dem Detektivinnenfilm. Quelle: Volker Oelschläger

Die Babelsberger Regiestudentin Brenda Akele Jordele dokumentiert den Alltag der Trans-Künstlerin Va-Bene in Ghana. Tiphanie Kim Mall hat ihrer Hauskatze für einen 22-Minuten-Film eine Videokamera aufgesetzt, die den Familienalltag mit Bild und Ton aus teils gespenstisch anmutender Perspektive aufzeichnet.

Fatma Belkis und Onur Gökmen holen mit ihrem Spielfilmprojekt „The Connected“, das zeitgleich mit der Potsdamer Präsentation in einer Galerie in Istanbul gezeigt wird, türkische Mythen in die Gegenwart. Stefanie Schwarzwimmer ist mit einer 3D-Animation dabei, die, ein Handy-Video imitierend, durch die Räume eines Wohnhauses in eine bodenlose Tiefe zu führen scheint.

Nach „Figur – Grund I“ folgen im Kunsthaus im Frühjahr Einzelausstellungen des Malers Udo Dziersk und des Stahlbildhauers Robert Schad. Mit „Blitzzzustand“ gastiert anschließend der Schweizer Künstler, Autor, Performer und Musiker Reto Pulfer in der Galerie am Ulanenweg, der für das Kunsthaus eine raumgreifende Arbeit zu den Themen Wild- und Kulturpflanzen, Garten und Verwilderung entwickelt.

Der größte Kunstverein Brandenburgs

Fünf Malerinnen nehmen im Herbst mit „Figur – Grund II“ den thematischen Erzählbogen des Jahres wieder auf. Zum Jahresabschluss folgt die Ausstellung „Kein Thema“ mit Arbeiten von KünstlerInnenmitgliedern des Vereins.

Das Kunsthaus Potsdam ist mit 315 Mitgliedern der größte Kunstverein Brandenburgs. Rahel Schrohe hat im vergangenen Jahr die Geschäftsführung übernommen, neuer Vorstandsvorsitzender ist der frühere Staatskanzleichef Martin Gorholt.

Info Kunsthaus, Ulanenweg 9; Vernissage So 15-19 Uhr; Werkgespräche mit Tiphanie Kim Mall am 30. Januar, 16 Uhr, mit Stefanie Schwarzwimmer am 13. Februar, 16 Uhr; offen Mi-So 12-17 Uhr, bis 27. Februar.

Von Volker Oelschläger