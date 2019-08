Innenstadt

Die Geschenke Potsdams für den neuen Ehrenbürger Wladimir Konstantinowitsch Aktschurin waren ungewöhnlich. Die Stadt verehrte dem Bezirkskommandanten der sowjetischen Truppen zum Festakt am 22. Februar 1960 im Plenarsaal des Stadthauses neben der Urkunde einen Fernseher und ein Jagdgewehr.

Aktenkundig wurde das mit einem Ratsprotokoll vom 22. März 1960, das von Historikern des Potsdam-Museums bei den Recherchen für die Ausstellung „ Potsdam unter dem Roten Stern“ im Stadtarchiv entdeckt wurde. Am Mittwoch ist die Eröffnung.

Bezirkskommandant Aktschurin im Februar 1960 im damaligen Kulturhaus der Eisenbahner. Quelle: Herbert Dörries/Stadtarchiv Potsdam

Erstmals nach dem Abzug der russischen Truppen vor 25 Jahren präsentiert das Museum eine Auswahl aus mehr als 1500 Fundstücken aus sowjetischen Kasernen und Einrichtungen, die von Mitarbeitern des Hauses Anfang bis Mitte der 1990er Jahre geborgen werden konnten.

Für die Ausstellung mit dem Untertitel „Hinterlassenschaften der sowjetischen Besatzungsmacht 1945 bis 1994“, die am Mittwoch um 18 Uhr eröffnet wird, wurde das Archivmaterial erstmals wissenschaftlich aufbereitet.

Begleitend recherchierte das Team um Hannes Wittenberg und Jan Kostka in Archiven die Geschichte der Präsenz sowjetischer Truppen in Potsdam, die noch immer viele blinde Flecken aufweist.

Zu den Entdeckungen, die erst mit dieser Ausstellung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt werden, zählt nach Einschätzung Wittenbergs, dass Potsdam bis Anfang der 1950er Jahre Sitz des Oberkommandos der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland war.

Museumsdirektorin Jutta Götzmann und Kurator Hannes Wittenberg in der Ausstellung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bisher wurde ein Umzug von Potsdam nach Wünsdorf bereits für 1946 angenommen. „1945/1946 war unisoni, das wusste man, da waren sie hier“, sagt Wittenberg.

Eine Basis für diese Entdeckung waren topografische Erkundungen. In der Ausstellung gibt es zwei Stadtkarten von Potsdam aus den Jahren 1949 und 1989, auf denen die Präsenz sowjetischer Truppen visualisiert wird.

Der Stadtplan für 1949 ist neu: Zusammengetragen hat Wittenberg die Aufstellung von der Roten Armee besetzter Liegenschaften aus Akten eines damals tätigen „Sonderbaubüros“: „In den frühen Jahren haben sie sich noch in die Karten gucken lassen“, sagt der stellvertretende Direktor des Potsdam-Museums.

Zur Galerie Die Rote Armee war fast 50 Jahre in Potsdam präsent – ein kleiner fotografischer Streifzug durch Geschichte und Gegenwart.

Der Luftschiffhafen und der Neue Garten waren Ende der 1940er Jahre demnach ebenso in sowjetischer Hand wie das Babelsberger Studiogelände oder die Villenkolonie Neu Babelsberg.

In dem später vom Bundesvermögensamt genutzten Karree an der Berliner Straße residierte die Sowjetische Militäradministration für Brandenburg, in der Kampffmeyervilla auf der anderen Straßenseite hatte die Militärführung ein eigenes Theater.

Mehr zu Spuren der Sowjetarmee in Potsdam

>>> Schießerei im KGB-Städtchen

>>> Exkursionen mit Berlins Taiga durch Potsdam

>>> Bodensanierung wegen Altlasten in Krampnitz

Ein weiteres Indiz für den späteren Umzug: „Der Sonderzug von Marschall Wassili D. Sokolowski, dem zweiten Oberbefehlshaber, stand bis Ende 1951 in ständiger Betriebsbereitschaft am Wildpark in Potsdam.“

Russische Soldaten 1993 in Nedlitz. Quelle: Potsdam-Museum/Susanne Müller

Doch auch 1989 war die Potsdamer Landkarte mit den farblich markierten sowjetischen Liegenschaften „noch sehr rot“, so Wittenberg. Insgesamt gab es zum Mauerfall in Potsdam 24 militärisch von der Westgruppe der sowjetischen Truppen (WGT) genutzte Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von mehr als 400 Hektar, so eine kürzlich von der Stadt veröffentlichte Aufstellung.

Längst in zivile Nutzung überführt sind etwa das Bornstedter Feld mit den Roten, Grauen und Weißen Kasernen, die Garde-Ulanen-Kaserne als heutiges Oberstufenzentrum II, der Schirrhof in der Schiffbauergasse und das Justizzentrum in der Jägerallee. Letztes großes Konversionsprojekt in Potsdam ist das geplante neue Stadtviertel in Krampnitz.

Zu den sensationellen Fundstücken in der Ausstellung gehört eine Karten mit dem Verzeichnis abhörsicherer Telefonleitungen zwischen allen sowjetischen Militärobjekten in Potsdam, die nach Einschätzung des Historikers vor 1952 angefertigt worden sein muss.

Entdeckt haben sie dieses Dokument im Kaiserin-Augusta-Stift im sogenannten KGB-Städtchen am Neuen Garten, das erst am 14. August 1994 mit dem Abzug der letzten Truppen ans Bundesvermögensamt übergeben und im April 1995 für die Öffentlichkeit aufgeschlossen wurde.

In einer Potsdamer Kaserne geborgenes Plakat der „Miss UdSSR Maria Kesha” aus dem Jahr 1990. Quelle: Potsdam-Museum

Anfang der 1990er Jahre dienten in Potsdam und Krampnitz rund 37.000 Soldaten und Offiziere der Besatzungsmacht, schätzt der Historiker und Ko-Kurator Jan Kostka. Ihrer Präsenz im Alltag und dem Leben hinter den Kasernenmauern ist ein eigenes Ausstellungsabteil gewidmet.

Privatleben gab es für die niederen Ränge nicht. Pro Jahr soll es in der in Ostdeutschland stationierten Westgruppe „schätzungsweise 3000 bis 4000 Todesfälle“ gegeben haben, sagt Kostka, „davon etwa ein Viertel Selbsttötungen“.

Insgesamt werden in der Ausstellung rund 180 Objekte und 260 Fotografien gezeigt. Aufnahmen vom Alltag hinter den Kasernenmauern gibt es laut Wittenberg nur aus der frühen Besatzungszeit und aus der Zeit des Abzugs der russischen Truppen als „geschlagene Sieger“.

Info Vernissage am Mittwoch um 18 Uhr. Die Sonderausstellung läuft bis 8. Dezember. Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm. Mehr auf www.potsdam-museum.de

Von Volker Oelschläger