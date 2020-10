Am Stern

Eine bunte, kleine Giraffe von Hundertwasser erinnert im Büro „Schickes Altern“ an den Urlaub in Wien. Der Hirschzahn, den der Vater einmal im Potsdamer Wald entdeckte, ist nun im stolzen Besitz des sechsjährigen Finns. Ein Schmorrtopfdeckel aus Marokko weckt Erinnerungen im Sänger Christian Näthe an eine Reise durch Europa mit seinen Bandkollegen. Diese Stücke und viele mehr stehen noch bis zum 28. November im Schaufenster der Zweigbibliothek Am Stern. Es sind Reiseobjekte, Souvenirs und Gefundenes von Potsdamern, darunter Kinder, Erwachsene und einige Prominente.

Die Organisatorinnen fordern alle Potsdamer auf, ein letztes Mal Exponate zuzusteuern. Letzter Termin ist Samstag, 10.Oktober. Die Gegenstände können zwischen zehn und 12 Uhr in die Bibliothek Am Stern gebracht werden. „Bisher fehlen noch ungefähr 30 Stücke, um unser Ziel der 101 Mitbringsel zu erreichen“, sagt die Kuratorin Gabriele Struck.

Ausstellung 101 Mitbringsel Zweigbibliothek am Stern Quelle: Gabriele Struck

Dreiteilige Ausstellung über Objekte und ihre Bedeutungen

Vor zwei Jahren haben sie und Angelika Aden, ebenfalls Kuratorin der Ausstellung, sich in einem Seminar kennengelernt. Ein Jahr später haben sie bereits ihre erste gemeinsame Ausstellung im Schaufenster der Bibliothek durchgeführt. Sie möchten in einem dritten Projekt 2021 mit dem Thema Fundstücke zusammenarbeiten. Es geht in allen drei Projekten um die ungeschriebenen Geschichten, die in den Gegenständen stecken.

Im Schaufenster steht ein Tannenzapfen aus Kanada, ein Weinkrug aus Portugal und eine kleine blaue Schatztruhe von einem siebenjährigen Mädchen. Zu den Stücken gibt es jeweils eine kleine Erläuterung von bis zu drei Sätzen. Die Ausstellung solle auch eigene Assoziationen anstoßen und an eigene Geschichten erinnern, sagt Gabriele Struck.

Es sind nicht nur Muscheln und Steine

Zwar habe sie in der Vorbereitung erwartet, dass viele Muscheln und Steine zusammenkommen würden, erzählt Angelika Aden, das bringen ja die meisten vom Urlaub mit, aber das sei nicht so eingetroffen. „Es ist eine sehr bunte Mischung geworden“, sagt die Textildesignerin. Die Gegenstände werden als Leihgabe für die Ausstellung verwendet und danach zurück gegeben. Die Objekte haben für die Besitzer einen sehr hohen emotionalen Wert, dass wissen die Kuratorinnen und gehen daher sehr vorsichtig mit ihnen um. Sie haben auch eine Schutzwand installiert, damit nichts weg kommt.

Die Ausstellung kann kostenlos am Tag und in der Nacht besucht werden. Sie ist in ihrer Aufmachung rollstuhlfreundlich, durch die abgepasste Schriftgröße und Anbringungshöhe der Texte. Sperrmüllbretter werden als Regale verwendet, damit setzen die Kuratorinnen auf Nachhaltigkeit mit Unterstützung der Step. Und die Pappröhre, welche für den Aufbau verwendet wurden, früher Teppichrollen, bemalten Kinder des Kinderheims Heimatstern in einem Workshop.

Das Projekt wird gefördert vom Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen Berlin und Brandenburg.

Von Jennifer Bongards