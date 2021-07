Potsdam

Anett Münnichs Gemälde sind wie Wolkenbilder: Das Motiv scheint auf den ersten Blick klar festzustehen, Bäume im Wind beispielsweise oder ein Säulengang mit einer Blättergirlande. Doch lässt man den Blick eine Weile darauf verweilen, verwandelt sich das Bild. Plötzlich sind Feenwesen zu sehen oder kleine Drachen, die durch das Unterholz flitzen, märchenhafte Welten, die einen nicht so schnell wieder loslassen.

Sechs dieser Welten sowie Papier- und Glasarbeiten sind aktuell unter dem Titel „Spurensuche“ im Pomonatempel auf dem Pfingstberg zu sehen. Am Samstag, 10. Juli ist Anett Münnich selbst vor Ort, Besucherinnen und Besucher können mit ihr ins Gespräch kommen. Dann wird sie vielleicht auch verraten, dass das Märchenhafte einfach zu ihr gehört. „Ich bin schon auch eine Träumerin“, sagt sie und lacht. Wie ihre Bilder am Ende aussehen, weiß sie zu Beginn nie, ähnlich wie für die Betrachtenden schält sich auch für sie selbst das endgültige Motiv erst mit der Zeit heraus. „Für manche Gemälde brauche ich bis zu einem halben Jahr, aber das ist ganz unterschiedlich.“

Ausstellung "Spurensuche" im Pomonatempel auf dem Pfingstberg von Anett Münnich: Großes Bild: "Feuerwald 2". Quelle: Sarah Kugler

Anett Münnich malt sehr emotional

Die Entscheidung, das Malen zu ihrem Hauptberuf zu machen, hat Anett Münnich relativ spät getroffen. „Ich habe schon immer gerne gemalt, auch früher schon ausgestellt“, sagt die 1961 geborene Berlinerin, die lange als Journalistin und im Marketingbereich gearbeitet hat. Doch erst 2014 entschied sie sich, noch einmal ein Studium aufzunehmen und ging für fünf Jahre an die Akademie für Malerei in Berlin. „Das hat mir sehr geholfen, vieles intensiviert, ich schöpfe daraus unglaublich viel.“ Als sehr emotional beschreibt sie ihre Arbeit mit dem Pinsel und auch dieses Gefühlvolle ist den Bildern anzusehen.

Allein die Farbgestaltung löst ganz verschiedene Emotionen aus, die Dynamik der Formen sowieso. Alle sechs im Pomonatempel gezeigten Acrylbilder befassen sich mit der Natur. Die verschiedenen Jahreszeiten meint man zu erkennen, „Feuerwald 2“ beispielsweise mutet wie ein leuchtend rotes Herbstbild an, in dem man Raben zu erspähen glaubt – es könnte aber auch ein brennender Wald sein. Ein anderes Bild mit dem Titel „Veränderungen“ zeigt in dunkleren Farben zerfledderte Blätter oder Feenflügel, die Auswirkungen eines Unwetters womöglich.

Ausstellung "Spurensuche" im Pomonatempel auf dem Pfingstberg von Anett Münnich: „Veränderungen" (l.) , "Wattenmeer VI" und "Watt-Indianer II". Quelle: Sarah Kugler

Die Schönheit des Vergehens

Das Thema Veränderung, die Schönheit des Vergehens treibt Münnich um, wie sie sagt. „Ich bin in einer Försterei aufgewachsen und tief verwurzelt in Naturlandschaften.“ Wie der Mensch mit ihnen umgeht, was sein Eingreifen bewirkt, interessiert sie und findet in ihren Werken Ausdruck – auch in den Papierarbeiten. Ihre vier im Pomonatempel gezeigten Papierschnitt-Siebdruck-Kombinationen wirken etwas moderner, düsterer und abstrakter, fast wie die Albtraumvarianten zu den großen Acrylgemälden.

Etwas klarer sind hingegen ihre „Vernetzungen 1 und 2“, Arbeiten aus Acrylglas, zwischen dessen unterschiedliche Schichten Papierschnitte gelegt sind. Die feinen grünen Linien erinnern an aufgeschnittene Pflanzenmembranen – oder an ein U-Bahnnetz. Tatsächlich hat sich Münnich auch viel mit Architektur beschäftigt, unter anderem in New York und Paris auf der Straße gemalt. „Ich habe das Architektonische dann aber eher abgelegt und geguckt, was mich künstlerisch wirklich ausmacht.“ Und so sind ihre Arbeiten allesamt Wunderwelten, die zu schaffen durchaus Münnichs Intention ist.

Ausstellung "Spurensuche" im Pomonatempel auf dem Pfingstberg, von Anett Münnich: "Am Hügel" (l.) und "Zwischen den Wassern 33". Quelle: Sarah Kugler

Architektonische Linien und Collagen

„Ich kopiere nie eins zu eins Landschaften, die ich sehe, sondern kreiere neue Welten“, sagt sie. Nicht selten male sie zunächst ein verdichtetes Netz aus Linien, das sie dann mit großzügigen Flächenübermalungen wieder reduziert. „Die Linien bleiben dann nur noch in Bruchstücken, es entsteht eine ganz andere räumliche Tiefe.“ Sehr schön zu sehen ist das zum Beispiel in „Stadtpflanzen“, das im Vordergrund eine wilde Blättergirlande zeigt. Darunter fahren verwischte Autos, die geisterhaft wirken und dem Bild etwas Jenseitiges einhauchen.

Mit Collagetechniken arbeitet Anett Münnich ebenfalls, auch wenn sie bei den Gemälden ausschließlich Acrylfarben verwendet. „Ich trage die Farbe teilweise extra auf Glas oder Folie auf, ziehe sie ab und integriere sie dann in das Bild“, erzählt die Künstlerin. Bestimmte Motive rücken dadurch noch mehr in den Vordergrund, wie beispielsweise in „Am Hügel“, auf dem grüne und rote Blätter im Wind um Bäume herumtanzen. Die kräftigen Farbtöne fügen sich bei längerem Hinsehen zu etwas Körperähnlichem zusammen, eine Echse ist zu sehen, vielleicht auch ein kleiner Drache.

„Spurensuche“, noch bis zum 18. Juli im Pomonatempel auf dem Pfingstberg. Geöffnet ist immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Anett Münnich ist am 10. Juli von 14 bis 17 Uhr vor Ort.

Von Sarah Kugler