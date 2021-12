Potsdam

100 unter 1000 – die gibt’s am zweiten und dritten Adventswochenende bei einer Weihnachtsausstellung in der jungen, aber bereits viel beachteten Galerie „Schindler Lab“. Wer noch ein besonderes Geschenk fürs Fest sucht oder sich selbst bescheren möchte: Zu haben sind 100 Kunstwerke unter jeweils 1000 Euro. Unter den internationalen Künstlerinnen und Künstlern ist auch die Potsdamer Malerin und Kinderbuchautorin Florentine Joop.

Fast zwei Jahre Coronavirus: Wie wirkt sich die Pandemie auf Ihre Kreativität aus?

Florentine Joop: John Cleese hat mal gesagt: „Der größte Feind der Kreativität ist die Unterbrechung!“ Man braucht für die Umsetzung kreativer Ideen die berühmte „Zone“ im Idealfall. Fleiß und Übung mal vorausgesetzt. Corona und die dazugehörigen Maßnahmen, die ich gelinde gesagt unübersichtlich und unkalkulierbar empfinde, machen mürbe. Unterbrechungen unseres Arbeitsalltags, sind ja nun Normalität geworden, und wer mal in völliger geistiger Umnachtung dachte, Kinder und kreative Selbstständigkeit seien mega vereinbar, der hat jetzt mindestens 1000 Mal ans Umschulen gedacht. Ich auch. Ansonsten arbeite ich extrem viel und plane neue Ausstellungen und Workshops, lerne dazu und versuche, meine Kopf-Hoch-Einstellung beizubehalten. Irgendwie, wenn ich mal nicht unterbrochen werde.

Kunst im Advent Die Schau „100 unter 1000“ öffnet am 4. und 5. Dezember sowie am 11. und 12. Dezember jeweils von 12 bis 19 Uhr. Die Galerie „Schindler Lab“, Bäckerstraße 3, prägen Gründerin Sandra Schindler und Kuratorin Vanessa Souli. Markenzeichen ist ein reger, alle zwei Monate wechselnder Ausstellungsbetrieb zeitgenössischer Kunst. nf

Ist es für Sie reizvoll, sich mit der Pandemie künstlerisch auseinanderzusetzen?

Joop: In meinen Texten, ja, denn da fließt mein Alltag mit ein. Da schreibe ich mir schon manchmal pandemischen Wahnsinn von der Seele, bildlich nicht so sehr. Nein. Allerdings, morbide, wie ich immer war und der Allgegenwart von Tod und der Melancholie verbunden – weil: zum Grufti oder Gothic wird man nicht, sondern man ist so geboren –, ist dieses Gefühl der Endzeitstimmung sehr vertraut und fließt somit automatisch in meine Arbeit, denke ich. 1000 gespeicherte Bilder: Berlin der 1980er Jahre. Grenzübergänge. Punker. Demos. Peter Zadek Inszenierungen und Einstürzende Neubauten, Bauhaus und Lebanon Hanover hören und auf dem Friedhof die Inschriften auf den alten Grabsteinen entziffern oder wie wir es nennen: Alltag.

Die Zeichen stehen erneut auf Lockdown: Welchen Tipp haben Sie für Kunstfreunde, falls Galerien, Theater, Kinos und Konzerthäuser wieder geschlossen werden?

Joop: Man kann ja sehr schön Zuhause vom Sofa aus jetzt überall hin. Oper und Ballet direkt ins heimische Heimkino. Wagner, statt Herr der Ringe. Ein virtueller Rundgang durch den Louvre statt Bauer sucht Frau… Documenta 1 bis 14 auf dem Handy… Man könnte natürlich auch Frau Schindler bitten, ihre Galerie mal für einen privaten Rundgang zu öffnen, ich käme dann auch vorbei, denn meines Erachtens gibt es keinerlei Ersatz zum live Erleben von Kunst und Kultur. Aber positiv betrachtet, die Leute sitzen vermehrt Zuhause und entdecken freie Stellen an ihren Wänden.

Wie können Kunstfreunde der Pandemie trotzen?

Joop: Natürlich, so lange es irgendwie geht, in die Galerien rein und möglichst Spontankäufe tätigen. Wenn man denkt, das ist aber schön, mitnehmen! Wie gesagt, viele Kreative aus allen Bereichen denken ans Umschulen, verlassen die Kreativberufe und wandern ab in andere Branchen. Dann wird’s zusehends düster, stiller und unlustiger. Auch die Galerien sind am kämpfen. Ich sage immer, dass Museen die Endlager der Kunst sind. Tote Künstler brauchen keine Sammler.

Warum braucht Kultur Publikum – und Publikum Kultur?

Joop: Kunst braucht den Austausch und die Lebendigkeit einer atmenden und sich aneinander reibenden Gesellschaft. Strömungen und Einflüsse, Bewegung. Streit. Kontroverse. Wenn es allen gefällt ist es keine Kunst. Nichts ist langweiliger, als Akzeptanz und in der Mitte ankommen. Das Publikum ist der Verbündete und der Endgegner in Personalunion. Die Kommunikation muss direkt stattfinden, ungefiltert und rau. Dann fängt das Ganze erst an zu atmen. Einmal eine Premiere erleben, wo sich das Publikum mit dem Intendanten/Regisseur heftigst in die Wolle hinterher bekommt, da spürt man, worauf es ankommt. Auf die Reibungsenergie. Nur so werden nachhaltige Erinnerungen und Bilder implantiert. Alles, was über die Bildschirme flimmert berührt uns nicht wirklich. Nichts ist wirklich wichtig. Und auch nicht wirklich glaubhaft.

Woran arbeiten Sie gerade?

Joop: Ich sitz gerade über neuen Objekten und Bildern, inspiriert von den Grimmschen Märchen, für die nächste Ausstellung am 18. Dezember im Atelier Panama in der Jägerstraße. Da wage ich mich tatsächlich in neue Gefilde, mit eher Installationen als Illustrationen. Und an meinen Engelsillustrationen sitze ich auch… Der Engel der Verkündung kommt in der nächsten „Icon“. Mein Engel der Verkündung ist eher erschöpft und frustriert, trägt privat Schwarz und Weltschmerz und hört Joy Division, weil nicht immer werden seine Fakten, die er so rum verkündet auch gut aufgenommen. Oder war Maria wirklich mega happy darüber als jungfräuliche Mutti auf den Esel zu müssen? Schwangerschaften, vor allem die ungeplanten, sind kein Zuckerschlecken. Da ist sie wieder, die pandemische Inspiration.

Was ist Ihre ganz persönliche Pandemie-Entdeckung?

Joop: Wie wenig man im Grunde wirklich kontrollieren kann. Wie abhängig man ist von Mutter Natur und wenn sie uns irgendwann einmal wirklich satt hat, dann ist Ende Gelände. Demut ist meine Entdeckung. Demut und Dankbarkeit für meine Familie, die um mich herum ist, Mann und Kinder, meine Freunde. Menschen sind so verletzbar und brauchen Halt und Geborgenheit. Ich bin dankbar, dass ich hier einigermaßen sicher in meiner unaufgeräumten Wohnung sitzen darf, dass die warm ist und dass wir alle geimpft sind und satt. Ich darf leben, statt ums Überleben zu kämpfen. Das ist nicht selbstverständlich und nur ein Wimpernschlag im Schicksalsroulette entfernt, sieht die Welt vollkommen anders aus. Ich bin dankbar für das Lachen, das mich jeden Tag begleitet, die Fröhlichkeit und die große Portion schwarzer Humor. Nur so kann man dem Wahnsinn des Lebens begegnen. Mit ganz viel Humor.

Von Nadine Fabian