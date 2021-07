Potsdam

In der Nikolaikirche wird am Freitagnachmittag um 15 Uhr eine Ausstellung der Fotografin Varvara Smirnova eröffnet. In der Ausstellung sind Porträts zu sehen: Betagte Frauen und Männer, freundliche Gesichter allesamt. Sie ruhen in sich, sehen zufrieden aus, manche wirken nachdenklich. Aufgenommen worden sind die Porträtierten in ihren Potsdamer Wohnzimmern. Couchgarnituren, Familienfotos an den Wänden, Orte der Geborgenheit und des Angekommenseins.

Die Zerbrechlichkeit des Daseins

Die Bilder könnten auch aus einer Kampagne für „Schönes Altern in Brandenburg“ stammen – wären da nicht die Texte, die den Bildern beigestellt sind. Es sind Auszüge aus den Lebenserinnerungen, die die Porträtierten der Fotografin erzählt haben, und sie zeigen die Zerbrechlichkeit des Daseins.

Da ist zum Beispiel die Geschichte von Galina Karbievska, die heute mit ihrem Mann in Babelsberg lebt. Geboren wurde Galina im Jahr 1940 in der Ukraine nahe einem Ort, dessen Name Jahrzehnte später so bekannt werden sollte: Tschernobyl. Ihr eigenes Dorf hieß Nostritsch. Seit der Reaktorkatastrophe liegt es verlassen, aber Galina und ihr Mann fahren dennoch regelmäßig hin. Denn dort ist der Friedhof, in dem ihr Vater und ihr jüngerer Bruder begraben sind. 1943 waren deutsche Soldaten in das Dorf gekommen und hatten sich einquartiert. Galinas Mutter war Jüdin. Als Deutschlehrerin konnte sie für die Soldaten dolmetschen. Das schätzten die Deutschen, genauso wie das gute Essen.

Galina Karbievska musste mit drei Jahren den Tod ihrer Eltern erleben. Quelle: Varvara Smirnova

Galina war damals fast vier Jahre alt. Sie hatte einen kleinen Bruder, der noch von der Mutter gestillt wurde. Im September 1943 kamen aus der Bezirkshauptstadt in einer Kutsche zwei ukrainische Polizisten und ein Deutscher angefahren. Sie nahmen die Eltern mit. Galinas Mutter bat, ob sie den Kindern noch Essen geben dürfe. Die Männer verneinten: „Das kannst du machen, wenn du zurückkommst.“

Auf dem Weg zur Bezirkshauptstadt – etwa einen Kilometer hinter dem Dorf – wurden die Eltern von den Polizisten erschossen. Die Menschen, die zur Kartoffelernte auf dem Feld waren, erzählten später, was sie gesehen hatten: Zuerst hatte Galinas Vater versucht wegzulaufen – doch er wurde in den Rücken getroffen. Galinas Mutter wurde in der Kutsche erschossen und ihr Körper aus dem Wagen geworfen.

„Aus seinem Rücken tropfte immer noch das Blut“

Der Leichnam des Vaters wurde nach Hause gebracht. Der Leichnam der Mutter durfte nicht nach Hause gebracht werden. „Sie war Jüdin – sie war in deren Augen ja kein Mensch“, sagt Galina dazu bitter. Einige Jahre später zeigte ihr ein Mitschüler das Feldstück, in dem man die Mutter verscharrt hatte. „Dort sah man eine Kuhle in der Erde. Ich ging danach sehr oft zu diesem Ort. Aus kleinen Holzstücken habe ich ein Kreuz gemacht und dort aufgestellt. Es war eine sehr schwere Situation.“

Der Vater wurde zu Hause auf zwei Stühlen aufgebahrt. „Unter seinem Körper stand eine Schale mit Sand. Aus seinem Rücken tropfte immer noch das Blut auf den Sand. Eine Frau sagte zu mir: ,Komm kucken. Da liegt dein Vater, das ist das letzte Mal, dass du ihn sehen wirst.‘“ Der kleine Bruder starb wenig später, weil er nicht mehr gestillt wurde und er die Ersatznahrung nicht vertrug. Nach seinem Tod meinte Galinas Großmutter: „Vielleicht ist es ja besser so für ihn.“ Bis heute, sagt Galina Karbievska in ihren Erinnerungen, liebe sie kleine Kinder ganz besonders. „Sie haben einen besonderen Platz in meinem Herzen.“

Auch der frühere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Potsdam – Michail Tkach – gehört zu den Porträtierten. Quelle: Varvara Smirnova

Neun Potsdamer Jüdinnen und Juden hat Varvara Smirnova fotografisch und biografisch porträtiert. Alle stammen sie aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland, Moldawien oder der Ukraine. In Brandenburg leben sie meist schon seit vielen Jahrzehnten, sind gut eingebettet in ihr Umfeld, zum Beispiel in der Jüdischen Gemeinde Potsdam. Das unsichtbare Gepäck, das diese Überlebenden mit sich herumtragen, kennt außerhalb der Gemeinde kaum jemand. Die Schrecken der Vernichtung haben sie damals durch Kinderaugen gesehen und Traumatisches erlebt.

„Der Offizier wählte aus: ,Du, du, du’“

So wie der fast 90-jährige Ilia Altmann, der mehr als zwei Jahre in ein Ghetto gepfercht wurde: „Wir waren sieben Personen in einem Zimmer und wir hatten nur den Boden, auf dem wir liegen mussten.“ Dennoch glaubt er seit seiner Zeit im Ghetto an Gott. Denn Gott – davon ist Ilia Altmann fest überzeugt – hat seinen Vater vor dem sicheren Tod gerettet. Obwohl ein Offizier den Vater schon zum Abtransport ausgewählt hatte.

„Der Offizier ging zwischen die Männer und wählte aus: „Du, Du, Du.“ Er kam zu meinem Vater und sagte auch: „Du.“ Ich habe das gesehen und bin auf die Knie gefallen und begann zu weinen und zu betteln, dass er meinen Vater nicht wegbringen lassen solle. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie wir ohne unseren Vater weiterleben sollten. Dann sind wir nach Hause gegangen.“ Am nächsten Morgen stand der Vater wieder in der Tür – Ilias Flehen hatte ihm wundersamerweise das Leben gerettet.

Varvara Smirnova, die auch für die Potsdamer Lokalredaktion der Märkischen Allgemeinen Zeitung tätig ist und ursprünglich aus St. Petersburg stammt, hat sich dank der Ausstellung auch mit ihrem persönlichen Familienschicksal auseinandergesetzt. Ihre Großmutter erlebte als Jüdin während des Krieges die Verfolgung. „Bis zum Ende ihres Lebens hatte sie Alpträume und wenn sie Deutsch in Filmen oder anderswo hörte, tauchten sofort Erinnerungen an den Krieg in ihrem Kopf auf.“

Varvara Smirnova ist auch für die Lokalredaktion Potsdam der Märkischen Allgemeinen tätig. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Begegnungen mit den Protagonisten der Ausstellung haben der Fotografin geholfen, mehr über das Leben von Jüdinnen und Juden zu erfahren. „Ich finde es wichtig, die Geschichten und Gesichter der Zeitzeugen zu zeigen, weil wir nur so verstehen können, wie der Krieg uns beeinflusst hat und was wir daraus lernen können.“

Kirche und Kulturministerium unterstützen

Unterstützt worden ist das Zustandekommen der Ausstellung durch die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und das Brandenburger Kulturministerium, das so genannte „Mikro-Stipendien“ zur Förderung von Kulturschaffenden während der Corona-Pandemie ausgereicht hat. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) wird heute auch die Ausstellung eröffnen. Jüdisches Leben in Brandenburg ist der Ministerin, unter deren Ägide der Potsdamer Synagogenbau eine neue Perspektive bekommen hat, sehr wichtig.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Seit nunmehr dreißig Jahren haben Juden und Jüdinnen in Potsdam eine neue Heimat gefunden: „Einen sicheren Hafen, der ihnen und ihren Kindern Zukunft verheißt“, so Schüle. Dabei sei es keineswegs selbstverständlich, dass die Zuwanderinnen und Zuwanderer ausgerechnet dem Land und seinen Menschen vertrauen, von dem die Shoah ausgegangen ist, betont die Ministerin: „Wir erfahren dieses Vertrauen als Anerkennung unserer Entschlossenheit, niemals wieder in unserem Land solche grauenvollen Verbrechen zuzulassen und aufkommendem Antisemitismus die Stirn zu bieten.“

Die Ausstellung ist bis zum 30.August. während der Öffnungszeiten der Nikolaikirche am Alten Markt zu sehen.

