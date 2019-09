Innenstadt

Eine Ausstellung „L ’Chaim – Auf das Leben!“ über die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland wird am Donnerstag im Souterrain des Potsdam-Museums eröffnet. Kern ist eine Installation mit neun Monitoren und Hörstationen, in denen Juden und mit der jüdischen Kultur verbundene Nichtjuden über ihren Alltag erzählen.

Initiiert wurde das Projekt der Ausstellungsmacher Joachim Seinfeld und Lukas Welz von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (Kiga).

Hintergrund ist die nach dem NS-Regime und dem Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstörte jüdische Kultur in Deutschland, die in den vergangenen Jahrzehnten von Heimkehrern und Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion, der Türkei, Israel und vielen anderen Teilen der Welt neu belebt wurde.

Seit 2017 wurde „L ’Chaim“ als Wanderausstellung an sechs Orten in Berlin gezeigt, darunter das Abgeordnetenhaus, das Radialsystem, ein Jugendclub und eine Volkshochschule. Potsdam ist der erste Ausstellungsort außerhalb, dem bis 2021 Orte in allen anderen Bundesländern folgen sollen. Nächste Station ist laut Seinfeld Dresden, danach wechselt die Ausstellung entweder nach Schwerin oder nach Bremerhaven.

An jedem Ausstellungsort werden einige der ersten Interviewpartner durch Gesprächspartner vor Ort ersetzt. Das zunächst auf Berlin fokussierte Projekt wird so zu einer Feldstudie über jüdischen Alltag in Deutschland.

Unter den ersten Gesprächspartnern waren etwa ein orthodoxer Rabbiner, eine Puppenspielerin, ein Holocaust-Überlebender, der sich aktiv für Geflüchtete einsetzt, eine Aktivistin für das multikulturelle Umfeld Neuköllns, eine ehemals kommunistische Jüdin aus der DDR und ein nichtjüdischer Perückenmacher.

Für Potsdam gewann Joachim Seinfeld drei Gesprächspartner, in deren Leben die Wende 1989 eine besondere Zäsur setzte. Bis zum Mauerfall galt Theodor Goldstein (1912-1996) als der einzige noch in Potsdam lebende Jude. Doch das stimmte nicht.

Denn auch Peter Schüler lebte damals schon in dieser Stadt – als Kind zurück gekehrter Emigranten. „Aber ihn hat keiner wahrgenommen, weil er nicht als Jude auftrat“, sagt Seinfeld: „Und das finde ich sehr spannend. Diese Leute, die nicht in einer jüdischen Gemeinde sind, werden ja offiziell gar nicht wahrgenommen. Und plötzlich ist Herr Goldstein der einzige Jude in Potsdam, aber in Wirklichkeit gibt es noch ein paar mehr.“

Einen Namen machte Peter Schüler später als langjähriger Stadtverordneter der Grünen, seit dem Frühjahr ist er Leiter der Fachstelle Antisemitismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam.

Weitere Interviewpartner in Potsdam waren die Studentin Anna Antonova und der Software-Entwickler Michael Milstein, die in den 1990er Jahren mit ihren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion nach Potsdam kamen, beide sind Mitglieder der Jüdischen Gemeinde.

Zur Vernissage am Donnerstag um 17 Uhr wird auch ein Vertreter der Synagogengemeinde unter den Mitwirkenden sein. Ihr Vorsitzender Ud Joffe kommt mit dem von ihm erst vor wenigen Monaten gegründeten Potsdamer Knabenchor.

Info Ausstellung im Potsdam-Museum bis 3. Oktober und im Internet unter https://lchaim.berlin/themen/

