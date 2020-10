Potsdam

Es gibt Zeiten, da kommt einem die Realität entgegen. Das nennt man dann einen Glücksfall. Sonia González ist das passiert. Als die neue Kuratorin des Potsdamer Museums Villa Schöningen im Frühjahr ihre erste Ausstellung im Haus vorbereitete, orientierte sie sich noch pflichtbewusst an bedeutenden Geschichtsdaten, die für die Villa an der Glienicker Brücke, wo einmal zwei politische Systeme aneinandergrenzten, von Bedeutung sind: Dem Jahr 1848, als Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV, der einst den Architekten Ludwig Persius mit einem Entwurf für die Villa beauftragte, die politische Versammlungsfreiheit legalisierte.

Und 1989, dem Jahr, in dem die Bürger Osteuropas gemeinsam Geschichte schrieben. Doch dann kam Corona und kurz danach die durch den Mord an George Floyd wiedererstarkte Bürgerbewegung „ Black Lives Matter“ in den USA. „Und plötzlich hatte das Thema Versammlungsfreiheit eine ganz neue, hoch aktuelle Dimension“, sagt González.

Ein ziemlich sperriger Titel

Wohl wahr. Der Titel der Ausstellung ist allerdings erstmal recht sperrig: „1+1+1+1+1+1+1+1 Art. 8 GG Versammlungsfreiheit“. Doch schon die Ansammlung der Einsen zeigt worum es geht. Was passiert, wenn sich Individuen zueinandergesellen und als Gruppe agieren? Das Recht dazu verschafft ihnen der Artikel acht des Grundgesetzes.

„Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“, lautet der erste Absatz des Artikels, der allerdings im zweiten Absatz gleich wieder relativiert wird. Durch ein Gesetz kann dieses Recht auch eingeschränkt werden. Wie im vergangenen Frühjahr als die Coronapandemie ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte und die Leute teilweise aus Trotz auf die Straße gingen. Was passiert da also, wenn eins und eins und eins sich aneinanderreiht und beginnt sich zusammenzuzählen?

Zwei historische Arbeiten hat González ausgesucht, um der deutschen Geschichte gerecht zu werden. Von dem Kölner Künstler Marcel Odenbach ist ein Video zu sehen, in dem die Mauer an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze von Bürgern Stück für Stück abgetragen wird.

Jörg Immendorffs Vorahnung

Von dem 2007 in Düsseldorf verstorbenen Maler Jörg Immendorff zeigt sie ein bereits 1983 entstandenes, großflächiges Werkt, das heute wie eine Vorahnung auf die Deutsche Einheit gelesen werden kann. „Ende gut, alles gut“ hat er das Gemälde genannt, das eine Ansammlung von Vögeln mit buntem Gefieder zeigt, die sich unter einem Gewölbe drängen. Ist hier eine bunte Vielfalt von Bundesadlern zu sehen, oder doch eher ein Schwarm von Geiern, jederzeit bereit, dem anderen ein Auge auszuhacken?

Jörg Immendorff: Ende gut, alles gut (1983). Quelle: Varvara Smirnova

Das ist genau die Frage. Was heißt es, wenn sich Einzelne zu einer Gruppe zusammenschließen und dann zum Beispiel „Wir sind das Volk“ rufen? Und wie kommt es, dass Individuen von anderen wiederum einem Kollektiv zugerechnet werden – als Schwarze, Frauen, Punks oder Nazis?

Beecrofts Nackte sind anders als diejenigen von Helmut Newton

Die in New York lebende Fotokünstlerin Vanessa Beecroft hat etwa 30 nackte Frauen arrangiert. In regelmäßigen Abständen, als müssten sie sich vor Corona schützen, sind sie in einen Raum verteilt. Der Aufmarsch der Masse. Doch anders als auf den berühmten Bildern ihres männlichen Kollegen Helmut Newton wirken diese Nackten nicht wie gepanzerte Kriegerinnen. Sie zeigen die Verletzlichkeit jeder einzelnen Person. Es sind keine stilisierten Models, sondern Individuen mit ihren körperlichen Besonderheiten und spezifischen, mehr oder weniger souveränen Gesichtsausdrücken, aus der sich diese Wand aus Körpern zusammensetzt.

Vanessa Beecroft: Triptych 1 (2000). Quelle: Varvara Smirnova

Ob sie sich als Kollektiv verstehen, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten? Womöglich erst, wenn sie von außen dazu genötigt werden. Das scheint die Potsdamer Malerin Marion Fink zu unterstellen, wenn sie ihre Arbeit mit einem sarkastischen Titel versieht: „Es hatte Ihnen noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Fenster niedergefahren zu werden.“

Fink malt auf Glas und macht davon Abdrücke auf Papier, aus denen dann große Bilder entstehen. Ihr Triptychon zeigt Menschen, die trist vor sich hin starren. Keiner würdigt den Blick des anderen. Alle wirken wie abwesend, verzweifelt mit sich selbst beschäftigt. Die Personen sind in aschgrauen Tönen gehalten. Warm erscheint nur das gelbe Licht, das von außen durch die Fenster dringt. Aus ihre emotionalen Starre können sie offenbar nur durch ein Ereignis erlöst werden, das sie zu einem Kollektiv erweckt.

Die Armee der Follower

Der Euro, die Flüchtlinge, Corona können solche Ereignisse sein, die das Blut zum Kochen bringen und die anonyme Masse zum empörten Pöbel werden lassen. Im digitalen Zeitalter nicht mehr nur auf Straßen und Plätzen, sondern vor allem in den Sozialen Medien. Der niederländische Künstler Constant Dullaart hat bunte Sim-Karten aus Smartphones gesammelt und sie so auf einer Fläche angeordnet, wie im 19. Jahrhundert Schlachtpläne entworfen wurden. Eine Armee aus gefälschten Followern auf Facebook und Instagram, die den nächsten Shitstorm gegen Leute vorbereitet, die anderer Meinung sind.

21 Arbeiten von 14 Künstlern Versammlungsfreiheit ist das Generalthema der aktuellen Ausstellung in der Villa Schöningen an der Glienicker Brücke in Potsdam. Gezeigt werden 21 Arbeiten von 14 Künstlern aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und den USA. 1+1+1+1+1+1+1+1 Art. 8 GG Versammlungsfreiheit. Villa Schöningen, Berliner Straße 86, Potsdam, Fr-So, 12-18 Uhr. Bis 10. Januar 2021.

Was das für eine einzelne Person bedeuten kann, reflektiert die Berlinerin Anna Ehrenstein. Nach einem Unfall musste sie sich einer Schönheits-OP an der Nase unterziehen. Ihr Video thematisiert die Schmähungen und Verleumdungen in den Sozialen Medien, nachdem sie dies öffentlich werden ließ, und fragt danach, was die anonyme Masse mit uns alltäglich macht.

Ehrenstein zeigt Bilder von sich räkelnden Models mit gebrochenen Nasen, verschobenen Gesichtern neben medizinischen Abbildungen von verletztem Blutgewebe und Simulationen von Nervenbahnen. Dazu lässt sie permanent ein Mobiltelefon klingeln. Die digitale Welt hat Kollektiv und Individuum längst miteinander verdrahtet. Öffentlich und privat sind kaum noch voneinander zu trennen.

Pola Sieverding: Arena #10 (2014)- Quelle: Varvara Smirnova

Sonia González ist eine eindrucksvolle Ausstellung gelungen, die viele Facetten der Versammlungsfreiheit thematisiert. Vielleicht liegt es am Zeitpunkt, dass es mehr um die Schattenseiten dieser bürgerlichen Freiheit geht, als um ihr befreiendes Potenzial. Die Ambivalenz von Freiheit und Unterdrückung, die immer dann entsteht, wenn sich Menschen zusammentun, zeigt vielleicht am schlagendsten die Berliner Fotokünstlerin Pola Sieverding.

Fast wie ein Gemälde Michelangelos wirken ihre Fotografien zweier Wrestling-Kämpfer. Der eine hat den anderen von hinten im Würgegriff. Wie eine Schlange umschlingt sein tätowierter Arm den Hals. Beide haben die Augen geschlossen. Geht es wirklich um Leben und Tod, oder ist es doch ein Spiel, das nur funktioniert, wenn der andere in Wirklichkeit respektiert wird?

Von Mathias Richter