Potsdam/Teltow

„Die letzten zwei Jahre waren komisch“, sagt Melanie Renner, die seit beinahe 20 Jahren im Real Stern-Center hinter der Fleischtheke arbeitet. „Man wusste nicht, wie es weitergeht. Es war ein unsicheres Gefühl.“ Jetzt ist sie froh, dass Edeka den Standort und damit auch ihren Arbeitsplatz übernimmt. „Juchhu!“, sei ihr erster Gedanke gewesen, als die Nachricht kam. „Wir haben uns alle gefreut!“ Trotz der Unsicherheit habe sie aber nie angefangen, sich nach einer anderen Stelle umzusehen, erzählt die Mitarbeiterin. Immer war sie sich sicher, es werde sich eine Lösung finden, der Standort in Potsdam werde garantiert von einem Mitbewerber übernommen werden. „Man hat sich ja an das Team gewöhnt“, sagt sie. „Es ist wie eine Familie.“

„Alles muss raus“ bei Real in Potsdam – Teltow folgt in ein paar Wochen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Jetzt wird es noch einmal richtig spannend, findet Melanie Renner, die in dieser Woche wie auch ihre Kollegen und Kolleginnen der beiden Standorte in Mitarbeiterversammlungen von ihren Chefs über die Zukunft informiert wurde. Denn in den nächsten Wochen wird erst einmal noch möglichst viel unter dem Namen Real abverkauft. Schon jetzt heißt es in Potsdam „Alles muss raus“. Ein Teil der Regale wurde von den Kunden bereits komplett ausgeräumt, andere sind noch gut gefüllt. „Die Märkte werden leer von Real übernommen“, so Änne Spannuth, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Edeka auf MAZ-Anfrage.

Melanie Renner, seit 20 Jahren bei Real, freut sich über die Übernahme. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Der Markt in Potsdam bleibt bis zum 17. Juni geöffnet, dann wird er für ein paar Tage für die Kunden geschlossen, Neueröffnung ist am 24. Juni. In Teltow ist der letzte Tag als Real der 29. Juli, hier eröffnet Edeka am 5. August.

Eine Woche Vorbereitungen

Eine Woche Schließung, in der aber hinter verschlossenen Türen eifrig gearbeitet wird. Melanie Renner freut sich schon auf diese Zeit. Sie ist optimistisch, dass alles gut ablaufen wird. „Wir kriegen ja Hilfe von den Edeka-Leuten.“ Auch ihre Kollegin sagt: „Wir freuen uns alle, dass Veränderung reinkommt, es ist ja schon alles in die Jahre gekommen.“

Doch große Umbauarbeiten finden zunächst noch keine statt. Vielmehr gehe es diesen Sommer erst einmal um die technisch-vertriebliche Integration, erklärt Änne Spannuth. Neue Kassen, Waagen und das Edeka-Warenwirtschaftssystem werden eingerichtet. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten IT-Schulungen und ihre neue Bekleidung, alles Nötige wird umgekennzeichnet, so muss etwa jedes „Real“-Zeichen durch ein „Edeka“-Schild ersetzt werden. Und dann werden natürlich die neuen Waren angeliefert. Nach der Inventur am Schließtag müssen schließlich auch die Regale wieder mit dem neuen Sortiment gefüllt werden.

Leergekaufte Regale im Real im Stern-Center Potsdam. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Kleinere ladenbauliche Änderungen wird es zwar geben, sagt die Sprecherin: Mehr Blumen, Backwaren, frische und Bioprodukte. Die große Investition im voraussichtlich niedrigen zweistelligen Millionenbereich sei dann aber erst für 2022 geplant. Da werde dann richtig viel gemacht und dafür seien auch Genehmigungsverfahren nötig, die eben Zeit kosten. Thomas Brendel, seit 2009 Marktleiter in Potsdam, ist ebenfalls schon gespannt darauf, was auf ihn zukommt. Er freue sich total, sagt er. Und doch würden zwei Herzen in seiner Brust schlagen: Natürlich sei er ein bisschen wehmütig, Real zu verlassen, doch er freue sich auch darauf, mit seiner Mannschaft einen erfolgreichen Edeka-Markt aufzubauen.

Real wird unter den Mitbewerbern aufgeteilt Real betreibt 273 Warenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen entstand 1992 innerhalb des Metro-Konzerns. Am 13. September 2018 wurde bekanntgegeben, dass Real verkauft werden soll. Zunächst wurde exklusiv über den Gesamt-Verkauf an ein Konsortium um die Redos-Gruppe informiert, im Juli 2019 wurde bestätigt, es habe ein Angebot des Immobilieninvestors X+Bricks mit dem Investor SCP Group gegeben. Im Februar 2020 wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Seit Juni 2020 gehört Real zu 100 Prozent der in Luxemburg ansässigen SCP Retail Investments. Kaufland soll 72, Edeka bis zu 51 und Globus 16 Märke übernehmen, der Online-Shop soll von der Schwarz-Gruppe unter Kaufland weitergeführt werden, die ebenfalls Filialen übernehmen möchte. SCP hatte angekündigt, nicht mehr als 30 Filialen schließen zu wollen. Potsdam und Teltow gehören zu jenen 45 Real-Standorten, die Edeka ohne die Bedingung übernehmen darf, für mindestens zehn Jahre Teilflächen an Mitbewerber abzugeben.

Während auf den rund 6600 Quadratmetern in Potsdam ein Edeka-Center entsteht, wird der Markt in Teltow zu einem Marktkauf umgewandelt. Die beiden Konzepte unterscheiden sich unter anderem durch den höheren Anteil an Non-Food-Produkten im zweiten Fall. In Teltow gibt es neben dem Hauptmarkt mit einer Fläche von 6300 Quadratmetern noch einen separaten Getränke- und einen Fachmarkt, sodass Edeka insgesamt eine Fläche von rund 7700 Quadratmetern übernimmt. Alle Gebäude werden weiter betrieben.

Auch hier sind die Pläne gleich: In der Schließzeit wird umgerüstet, größere Umbauten folgen erst später. Die Eröffnung in diesem Jahr wird übrigens ohne großes Event ablaufen, sagt die Sprecherin. Angebote werde es natürlich geben.

Real Teltow schließt eröffnet Anfang August neu. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

In beiden Märkten sind derzeit knapp über 100 Mitarbeiter beschäftigt (Potsdam 104, Teltow 105), die alle übernommen werden. Außerdem möchte Edeka perspektivisch auch die Arbeitsplätze ausbauen, so Änne Spannuth, vor allem im Bereich der Ausbildungsplätze soll aufgestockt werden, aber auch andere neue Mitarbeiter sollen eine Chance bekommen.

Von Konstanze Kobel-Höller