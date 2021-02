Potsdam

Vom Sofa aus das neue Auto zulassen? Ja, das geht ab sofort wieder in Potsdam. Die Landeshauptstadt ist mit ihrem letzten Online-Service, der nach dem Hackerangriff vor einem Jahr ausgesetzt wurde, wieder im Internet vertreten.

Neue Internetplattform für Zulassungen

Es ist aber nicht die alt bekannte Online-Fahrzeugzulassung, sondern die neue Plattform „i-KFZ“. „Mit diesem Service können die Bürgerinnen und Bürger bequem von zu Hause aus rund um die Uhr alle gängigen Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen online beantragen“, teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Zum Teil habe der Antrag sogar sofortige Wirkung – es muss also nicht extra ein Termin in der Zulassungsstelle besorgt werden. Stattdessen werden die Unterlagen direkt zugeschickt. „Bei der Neuzulassung eines Fahrzeuges dauert es lediglich drei Werktage, bis die Unterlagen beim Bürger eingehen“, so das Rathaus.

Wer das Angebot für sein Vehikel komplett nutzen möchte, braucht dafür allerdings einen Personalausweis der neuen Generation mit aktivierter Online-Ausweisfunktion. Diese ist in jedem neuen Personalausweis integriert, muss aber extra freigeschaltet werden. Informationen dazu gibt es auf der entsprechenden Internetseite des Bundesinnenministeriums.

In der KFZ-Zulassungsstelle der Stadt Potsdam. Quelle: dpa

Dann müssen lediglich die Kennzeichen noch beim Schilderpräger erworben werden – aber auch dafür gibt es schon Angebote ohne Präsenzpflicht im Laden. Die einzelnen Schritte An- und Abmeldung werden auf der Internetseite der Zulassung erläutert. Zudem gibt es ein erklärendes Begleitschreiben zu den übermittelten Unterlagen.

Am 22. Januar 2020 zog die Landeshauptstadt den Stecker vom Netzwerkkabel. Es war zu einem Hacker-Angriff auf ein System des Herstellers Citrix gekommen, über das sich Mitarbeiter von außerhalb der Verwaltungsbüros einloggen und arbeiten können. Lange war unklar, ob die Attacke erfolgreich war, Daten abgesaugt wurden oder andere Schäden angerichtet worden waren. Doch die Firewall der Stadt konnte Diebstahl oder Veränderungen von Daten verhindern.

Von Alexander Engels