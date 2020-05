Sanssouci

Am Neuen Palais haben Unbekannte am Freitag ein Auto aus Herford ( Nordrhein-Westfalen) aufgebrochen und eine hochwertige Fotokamera nebst Zubehör gestohlen. Dazu schlugen sie eine Seitenscheibe des Wagens ein, der auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Universität Potsdam abgestellt war. Die Tat ist auf den engen Zeitraum zwischen 16 und 16.30 Uhr einzugrenzen. Hinweise zum Tathergang oder zu Tatverdächtigen werden durch jede Polizeidienststelle oder per Hinweis über die Internetwache des Landes Brandenburg (www.polizei.brandenburg.de) entgegengenommen. Die Polizei warnte am Sonntag nochmals, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen.

Von maz-online