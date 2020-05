Fahren lernen in der Krise

Potsdam

Die 18-jährige Potsdamerin Paulina Strauss hat Ende 2019 mit ihrem Führerschein begonnen. Sie braucht ihn für Bewerbungen bei einem von ihr angestrebten Studiengang. „Außerdem würde mich die Fähigkeit, Auto zu fahren, selbstständiger machen“, sagt sie. Noch hat sie den Führerschein allerdings nicht in der Tasche. Für den Sommer hatte sie kleinere Roadtrips geplant, durch die Corona-Pandemie kann sie jedoch ihren praktischen Prüfungsteil momentan nicht absolvieren. „Mit der Theorie bin ich schon längst durch, ich hatte auch schon einige Praxisstunden, vor anderthalb Monaten hätte ich mit den Sonderfahrten anfangen sollen.“ Nun bleibe ihr nichts anderes, als abzuwarten. „Bisher mache ich mir noch keine Sorgen wegen des Führerscheins, bis zum Anfang vom Studium bräuchte ich ihn aber“, erzählt Paulina, „dass ich die Theorie schon hinter mir habe, ist natürlich ein Vorteil. Die Schüler, die ihre theoretischen Prüfungen gerade nicht absolvieren können, haben mehr nachzuholen.“

Wer erst noch die Theorie machen muss, hat es besonders schwer

Anders als Paulina Strauss stehen viele Fahrschüler in Potsdam noch ganz Am Anfang ihrer Fahrausbildung. Seit kurzer Zeit ist die praktische Ausbildung auf dem Motorrad wieder möglich, auch Konsultationen und theoretische Vorprüfungen dürfen die Fahrschulen in Brandenburg unter Einhaltung vom Sicherheitsabstand und geschützt von der Mund-und Nasenbedeckung wieder anbieten. Wegen der Eindämmung des Coronavirus entfallen der theoretische Unterricht und die praktische Ausbildung für Fahrzeuge auf vier Rädern jedoch bis zum 8.Mai. Manche nutzen nun digitale Angebote, um die Zeit während der Schließungen zu überbrücken und ihren Schülern weiterhin den Theorieunterricht zu ermöglichen. So zum Beispiel die Fahrschule Thomas Ehlenbeck in Potsdam, der Webinare für seine Schüler veranstaltet.

Um den digitalen Unterricht während der Krise als Ersatz für den Präsenzunterricht anerkennen zu lassen, müssen Fahrschulen einen Antrag bei ihren zuständigen Behörden einreichen. Hendrik Schreiber (57), Vorsitzender des Fahrlehrer-Verbandes Land Brandenburg kennt die Voraussetzungen, Vorteile und Nachteile der digitalen Angebote.

Vor- und Nachteile der digitalen Fahrschule

„ Fahrschulen müssen digital verschiedene Bedingungen erfüllen können“, sagt Hendrik Schreiber, „es muss zum Beispiel zu sehen sein, wer als Schüler am Unterricht teilnimmt und die Schüler müssen untereinander und mit dem Lehrer kommunizieren können.“ Zudem müssten Lernkontrollen ermöglicht werden und Unterrichtspläne eingereicht werden.

Der Online-Unterricht habe viele Vor-und Nachteile: „In Zeiten, in denen man nicht physisch anwesend sein kann, ist die digitale Lösung gut, Abstandsregeln sind kein Problem“, erzählt Schreiber, „außerdem ersparen wir einigen Leuten dadurch Wege im ÖPNV und der Aufwand ist relativ gering.“ Jedoch sei es schwierig, die unterschiedlichen Bildungsniveaus der Schüler auszugleichen: „Manche Schüler können sich selbst von zuhause aus schlechter motivieren und wir fragen uns ständig, wie wir mit Lernschwächen umgehen können.“ Auch den Erfahrungsaustausch im Theorieunterricht könne nicht durch sogenannte „Webinare“ ersetzt werden. „Das, was die Schüler in der Fahrschulausbildung lernen, soll ein Leben lang reichen“, erklärt Hendrik Schreiber, „Online-Angebote sind oft nicht umfangreich genug und bereiten nur auf eine bestimmt Prüfung vor. Fahrausbildung ist aber mehr, als Gelerntes nach einem Test sofort wieder zu vergessen.“

Ab 8. Mai wird es besser

Ausbildungsfristen für Theorie und Weiteres können mittlerweile verlängert werden. „Die Politik hat reagiert, Verlängerungen können mit den entsprechenden Erlaubnisbehörden geklärt werden“, sagt Schreiber.

Man bereite sich darauf vor, in den kommenden Wochen Schritt für Schritt zum normalen Theorie- und Praxisunterricht in Präsensform zurückzukehren.

Von Mirja Gottschalkson