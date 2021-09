Auto in Potsdamer Waldstadt mit Straßenbahn zusammengekracht

Waldstadt

Zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist es am Donnerstagnachmittag in der Waldstadt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 66-jährige Fahrer eines Opels von der Heinrich-Mann-Allee nach rechts in die Straße Zum Teufelssee einbiegen. Dabei beachtete der Mann offenbar nicht den Vorrang der Straßenbahn, so dass es krachte.

Straßenbahn war mit 50 Fahrgästen besetzt

Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und musste mit ins Krankenhaus gebracht werden. Die zirka 50 Fahrgäste der Tram sowie der Straßenbahnfahrer blieben unversehrt. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Der Pkw, der ins Gleisbett geraten war, musste durch einen Abschleppdienst gehoben und abtransportiert werden. Die Straßenbahn blieb jedoch fahrbereit. Auf etwa 21.000 Euro wird der entstandene Schaden geschätzt.

Von MAZonline