Auto kommt auf A9 zwischen Brück und Beelitz von Fahrbahn ab – Fahrer schwer verletzt 

Potsdam

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Brück und Beelitz in Fahrtrichtung Potsdam ereignet. Dabei ist ein Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach einen Wildschutzzaun, fuhr einen Abhang herunter und fuhr anschließend in einem nahe gelegenen Wassergraben. Dort kam er zum Stehen.

Sofort hielten mehrere Autofahrer an, um dem verletzten Fahrer zu helfen. Dieser war vorerst nicht ansprechbar. Hinzugerufene Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Anschließend musste der Mann mehrere Minuten lang reanimiert werden.

Danach musste der Mann Mithilfe einer Seilvorrichtung und einer Schleifkorbtrage mit vereinten Kräften der Feuerwehr den steilen Abhang hochgezogen werden. Danach wurde der schwer Verletzte mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kameraden der Feuerwehr aus Brück und Treuenbrietzen zogen dann Mithilfe des Rüstwagens und einer angebrachten Seilwinde das Auto aus dem Wassergraben. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Autobahn Richtung Potsdam für eine Stunde voll gesperrt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden und es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Dazu musste die Autobahn erneut gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Von MAZonline