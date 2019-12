Bornstedt

Das sah wirklich schlimm aus, ging aber noch glimpflich aus: An der Tankstelle Amundsenstraße ist am Freitagvormittag ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden und über die Motorhaube des Wagens auf die Straße geflogen. Der Polizei zufolge hatte die 28-jährige Autofahrerin beim Abbiegen dem 42 Jahre alten Radler die Vorfahrt genommen. Der Mann hat eine stark blutende Platzwunde am Kopf erlitten und wurde nach der medizinischen Erstversorgung am Unfall ins Klinikum gebracht.

Von Rainer Schüler