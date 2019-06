Innenstadt

In der Breite Straße sind am Mittwochvormittag eine Fußgängerin (38) und ihre zwei Kinder bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen liefen die Drei an der Kreuzung Breite Straße/Schopenhauer Straße über die Fußgängerampel, als es zum Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto kam.

Mutter stürzte wegen des Autos

Zunächst sei die Mutter wegen des Pkw gestolpert und gestürzt, dann sei das Auto gegen das Laufrad eines der Kinder gestoßen, so dass auch dieses Kind hinfiel, meldete die Polizei. Bis zum Eintreffen eines Rettungswagens kümmerten sich hinzukommende Polizisten um die Verletzten, die in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline