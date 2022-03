Autofreie Potsdamer Innenstadt – jetzt werden die Anlieger befragt

Innenstadt

Auf dem Weg zur autofreien Innenstadt werden jetzt Anwohner, Händlern und andere Nutzern des Zentrums befragt. Die Stadtverwaltung kündigte am Dienstag eine offene Werkstatt unter dem Titel „Straßenräume neu denken!“ an. Sie soll am 29. März ab 17 Uhr in digitaler Form und womöglich auch als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) erklärte dazu: „Das Thema ist eine autofreie und lebendige Innenstadt – es ist immer beides. Und die Frage ist, was mit diesen Räumen passiert, wenn dort nicht mehr so viele Autos parken.“ Er wolle die Menschen davon überzeugen, dass die Herausnahme von Autos einen Qualitätsgewinn bedeute. Im Fokus liegt dabei nicht die gesamte Innenstadt, sondern die sogenannte Zweite barocke Stadterweiterung zwischen Charlottenstraße und Hegelallee, sowie Schopenhauer- und Hebbelstraße.

Wer darf mitmachen?

In der Werkstatt sollen einzelne Straßen auf Stärken und Schwächen, sowie mögliche Konflikte untersucht werden. Dann sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität diskutiert werden. Bis zu 50 Teilnehmer sind vorgesehen. Um verschiedene Zielgruppen anzusprechen, müssen die Interessierten bei Angaben zu Alter und Geschlecht, aber auch der Frage machen, ob sie in der Innenstadt wohnen oder arbeiten. Der Anmeldebogen zur Werkstatt findet sich unter www.potsdam.de/innenstadt-strassenraeume-neu-denken. Bis 15. März kann man sich anmelden. Auch Kinder und Jugendliche sollen explizit beteiligt werden.

Welche Ideen gibt es bereits?

Das Planungsbüro „Stadt.Labor“ unterstützt die Verwaltung. Der Stadtplaner Fritjof Mothes hat in anderen deutschen Städten Erfahrungen mit der Umnutzung des Straßenraums gemacht. Demnach wünschen sich die Menschen in der Regel zusätzliche gastronomische Flächen, Sitzbänke und Möglichkeiten ihr Fahrrad abzustellen. Auch zusätzliches Grün sei regelmäßig Thema – und stehe nicht im Widerspruch zum Denkmalschutz. Es gebe Möglichkeiten, das zu vereinbaren, das zeige etwa die Erfurter Altstadt, so der Stadtplaner.

„Auch Kinderspiel-Möglichkeiten in Innenstadt sind ein Thema. Denken Sie an die Seitenbereiche der Brandenburger Straße– da kann man das andenken“, sagt Mothes. Es müsse aber auch nicht jeder neue freie Raum auch neu genutzt werden. „Manchmal ist die Großzügigkeit der Straße selbst eine Qualität.“

Das Planungsbüro hat zudem Schwerpunkte herausgearbeitet, wo der Straßenraum besonders relevant für eine lebendige Innenstadt ist und vorrangig Veränderungen zu erwarten sind: Dazu gehören die Dortu-, Linden- und Gutenbergstraße, sowie die Mittelstraße.

Was wurde schon umgesetzt?

Gastronomen und Radfahrer profitieren bereits. So sind im Holländischen Viertel und der Dortustraße Parkplätze aufgegeben worden, sodass zusätzliche Tische und Pflanzen auf dem historischen Pflaster aufgestellt werden konnten. In der Charlotten-, Jäger- und Friedrich-Ebert-Straße wurden neue Stellplätze für Fahr- und Lastenräder geschaffen. Auch hier vielen Stellplätze für Autos weg, damit die oftmals schon von Geschäftsauslagen überlasteten Gehwege nicht weiter in Beschlag genommen werden.

Als nächstes könnte eine Idee aus dem Leitbild Innenstadt umgesetzt werden: Um Anwohnern zu zeigen, welche Möglichkeiten in ihren Straßen stecken, sollen in einzelnen Abschnitten monatsweise neue Nutzungsideen ausprobiert werden. Hierfür werden noch Anwohner und Händler, die für ihren Straßenabschnitt konkrete Ideen für ein solches Experiment haben, gesucht.

Was ist mit den Stellplätzen?

Wohin die zahlreichen Autos sollen ist die Kernfrage bei einer autofreien Innenstadt.

Für Anwohner gilt: Die Stadt will ihnen auch künftig Anwohnerparken ermöglichen – allerdings nicht zwingend direkt in der eigenen Straße. Das Anwohnerparken habe sich bewährt und sei „ein wichtiges System“, sagt der Baubeigeordnete Rubelt. Aber er findet: „In einigen Straßen gibt es sehr bequeme Stellplätze für Anwohner. Diese Bequemlichkeit gilt es zu thematisieren.“ So werden die Wege zwischen Auto und Haustür womöglich länger werden. Langfristig erhofft sich Rubelt auch eine Verteuerung des Anwohnerparkens. Der Bund hat die Höchstgrenze von 30 Euro pro Jahr abgeschafft. Nun muss das Land reagieren und die Städte dazu ermächtigen höhere Preise zu nehmen. „Wir wünschen uns das zügig“, sagt Rubelt.

Für Quartiersgaragen als Ersatz für wegfallende Stellflächen gibt es laut Verwaltung keine geeigneten Flächen. Theoretisch könnten auch Anwohnerparkplätze in den Parkhäusern rund um das Zentrum entstehen. Hier sieht Rubelt aber nicht die Stadt, sondern die Hauseigentümer in der Pflicht „für ihre Mieter die nötige Infrastruktur zu schaffen“.

Für Händler gilt: Sie müssen sich auf weniger Auto-Parkplätze einstellen – und bekommen stattdessen mehr Stellplätze für Kundschaft, die mit Fahr- und Lastenrad kommt.

Wo parken Besucher der Stadt?

Die Gäste der Innenstadt müssen sich umstellen, denn die Zahl der Besucherparkplätze wird sinken. Schon in der Vergangenheit sind in der Friedrich-Ebert-Straße fast alle Auto-Parkplätze entfernt oder für Fahrräder umgewidmet worden. Die Parkhäuser rund um das Zentrum sind allerdings in der Regel nicht ausgelastet.

Wie geht es jetzt weiter?

Nach dem Auftakt am 29. März ist im Juni eine zweite Werkstatt geplant. Dann sollen Konzepte für einzelne Straßen und das Gesamtkonzept diskutiert werden. Daraus entsteht bis Sommer eine Kostenschätzung, damit die Umsetzung ab dem Stadthaushalt 2023 berücksichtigt werden kann. Der Baubeigeordnete geht davon aus, dass in den kommenden drei Jahren die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. Größere Umbauten des Straßenraums seien stückweise erst bis zum Ende des Jahrzehnts möglich. Der schon beschlossene Umbau der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Boulevard findet beispielsweise 2025/26 statt.

Von Peter Degener