Potsdam

Seit Wochen schon beklagen Potsdamer die extrem langen Wartezeiten im Bürgerservice und in der Kfz-Zulassungsstelle. Nun schaltet sich sogar die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam ein – und kritisiert mit einem Video in den sozialen Netzwerken öffentlich die Zustände in der Stadtverwaltung. In einem eigens produzierten Video schildert der Babelsberger Autohaus-Geschäftsführer Andreas Schautberger auf der Facebookseite der IHK die Folgen der Personalkrise. „Das ist ein unhaltbarer Zustand, den wir da gerade haben“, sagt er. Für ihn und Kollegen aus anderen Autohäusern „eine existenzielle Geschichte“.

Zulassungsdienst bekommt zu wenig Termine

Knapp 20 Autos stünden zurzeit auf dem Hof des Händlers – von ihm bis zur Auslieferung vorfinanziert und vom Kunden sehnlich erwartet. „Aber wir können nicht ausliefern, weil wir die Autos nicht zugelassen bekommen.“ Aktuell bekomme der Zulassungsdienst alle zehn Tage 15 Slots, also 15 Möglichkeiten, um ein Auto zuzulassen. „Dieser Zulassungsdienst arbeitet aber für alle Autohäuser in Potsdam“, sagt er. Und so reichten die Termine vorne und hinten nicht. Um die Kunden nicht noch wütender zu machen und damit sie zumindest wie geplant in den Urlaub fahren könnten, gebe er inzwischen seine Leih- und Vorführwagen raus. „Wir fordern, dass die Stadt da endlich eine Regelung findet.“

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Extrem lange Wartezeiten in der Potsdamer Kfz-Zulassungsstelle sind nicht nur für Otto Normalverbraucher ein Ärgernis.... Gepostet von IHK Potsdam am Donnerstag, 30. Juli 2020

Doch dort sind die Personalprobleme offenbar noch deutlich größer als bisher bekannt. Wie die Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Götz Friederich zeigt, konnten zusätzliche Mitarbeiter zwar gewonnen werden, doch die sind noch immer nicht komplett eingearbeitet. Und der Krankenstand, der schon im vergangenen Jahr im Rathaus-internen Vergleich überdurchschnittlich war, hat sich in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres weiter erhöht.

Unbesetzte Stellen und Einarbeitungszeit

Demnach waren in der Arbeitsgruppe Bürgerservice, Kfz-Zulassung/Fahrerlaubnis von 25 verfügbaren Planstellen Anfang 2019 nur 19 besetzt. Mitte 2019 waren 20 Stellen, Anfang 2020 22 Stellen besetzt. Diese Mitteilung des Rathauses ist auch deshalb erwähnenswert, weil der MAZ vor wenigen Wochen noch schönere Zahlen mitgeteilt wurden. Damals hieß es, Anfang 2019 seien 24 Stellen, Anfang 2020 immerhin 23 Stellen besetzt gewesen.

Zum 1. Juli, so das Rathaus, sei die nunmehr auf 26 Planstellen erweiterte Arbeitsgruppe erstmals wieder komplett besetzt, damit aber noch immer nicht voll einsatzfähig: Denn es sei „zu beachten, dass die in diesem Jahr neu eingestellten Mitarbeitenden zunächst adäquat eingearbeitet werden mussten beziehungsweise weiterhin eingearbeitet werden müssen“, so die Verwaltung in ihrer Antwort an Friederich.

Arbeitsgruppe hat die Servicezeit erweitert

Zehn Mitarbeiter der Arbeitsgruppe sind den Angaben nach jeweils im Früh- und Spätdienst „direkt mit der Abarbeitung von Zulassungs- und Fahrerlaubnisanträgen“ befasst. Drei von ihnen seien für den Händlerbereich mit Zulassungsdiensten und Autohäusern, weitere sieben für die Abarbeitung der vereinbarten Termine zuständig. Die Arbeitsgruppe habe die Servicezeit seit dem 17. Juni auf 42 Stunden pro Woche erweitert. Wöchentlich würden rund 680 Termine gebucht, 75 Prozent der Termine beträfen Kfz-Antragstellungen.

Der Krankenstand könne aus Personenschutzgründen nur für den Bereich Bürgerservice ermittelt werden, heißt es. Zu dieser Arbeitsgruppe gehören neben dem Bürgerservice und der Kfz-Zulassungsstelle das Standesamt, die Ausländerbehörde und das Fundbüro. Nach Auskunft der Verwaltung waren im ersten Quartal dieses Jahres 80,5 Prozent, im zweiten Quartal 59,6 Prozent der Mitarbeiter mindestens einmal krank gemeldet.

Fast 28 Krankentage pro Mitarbeiter von Januar bis Juni

Im Durchschnitt war jeder Mitarbeiter des Bereichs im ersten Quartal 13,3, im zweiten Quartal 14,3 Tage krank – macht 27,6 Krankentage pro Kopf allein von Januar bis Juni. Aufs Jahr hochgerechnet ergäbe das für diesen Bereich mit seinen gut 90 Beschäftigten 55,2 Krankentage pro Mitarbeiter. Ein sehr hoher Wert. Zum Vergleich: Der Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Gesundheit hatte im vergangenen Jahr 35,6 Krankentage pro Mitarbeiter, und auch das war im Rathaus-internen Vergleich schon überdurchschnittlich.

Weitere schlechte Nachricht: eine elektronische An- und Ummeldung sowie Außerbetriebsetzung und Wiederzulassung ist im Gegensatz zu anderen mittlerweile reaktivierten Online-Diensten der Landeshauptstadt auch weiter nicht möglich: „Der Online-Dienst iKFZ steht für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung“, hieß es auf Nachfrage von Friederich.

CDU-Chef kritisiert den Oberbürgermeister

Der kommentierte auf Facebook erbost, die „Grenze des Zumutbaren“ sei für die Bürger erreicht: „Wir leisten – gerade jetzt in Krisenzeiten und vor allem in lebenswichtigen Branchen – auf selbstlos über das geschuldete hinaus. Und der OB schafft es nicht, seinen großartig angekündigten Personal- und Organisationsmaßnahmen Taten folgen zu lassen.“

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger