Potsdam-Babelsberg

Es gibt garantiert bessere Zeiten, um ein mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbeitern zu übernehmen. Doch Klaus-Peter und Renzo Schachtschneider haben ihr Vorhaben zum 1. Januar umgesetzt: Der Vater hat das Babelsberger Automobilunternehmen, das er fast 40 Jahre erfolgreich geführt hat, an seinen Sohn übergeben.

„Ich habe Benzin im Blut“

Dass das einmal so sein würde, stand nicht von Kindesbeinen an fest. „Mein Bruder und ich haben zwar Benzin im Blut und können auch alles selber schrauben, doch unser Vater hat uns freigestellt, für welchen Beruf wir uns entscheiden“; erinnert sich der 29-Jährige. Sein Bruder habe Jura studiert.

Renzo entschied sich 2011 nach dem Fachabitur für das Automobil und ein duales Betriebswirtschaftsstudium im väterlichen Unternehmen. „Mich interessiert das Kaufmännische, die Zahlen. Das finde ich spannend“, begründet er die Wahl, die er auch zu Corona-Zeiten nicht bereut hat.

Autowerkstatt mit vollem Terminkalender

Schön sei das alles nicht, sagt der optimistische Jungunternehmer, aber die Firma stehe noch immer gut da. Kein Mitarbeiter musste wegen der Pandemie entlassen werden. Die Werkstätten seien komplett ausgelastet. Die Kunden haben offenbar Zeit und wohl auch das Geld, um Reparaturen machen zu lassen, die sie sonst eher aufgeschoben hätten.

Im Moment steige auch die Nachfrage nach Autokäufen, ob nun neu oder gebraucht, wieder an. Deshalb stattet das Unternehmen jetzt alle Verkäufer mit Laptops aus, damit sie im Homeoffice arbeiten und potenziellen Kunden trotz geschlossener Verkaufsräume Angebote unterbreiten können. Auch das Onlinemarketing, das sonst nicht so im Fokus stand, wird verstärkt.

Auf die Firmenübernahme hat Renzo Schachtschneider lange hingearbeitet. Noch während des Studiums absolvierte er bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) die Prüfungen zum Automobilkaufmann. Das muss er überzeugend gemacht haben, denn die Verantwortlichen dort boten ihm an, künftig im Prüfungsausschuss für diesen Beruf mitzuarbeiten. Das macht der junge Unternehmer heute noch. „Es macht Spaß und ich lerne junge, gut ausgebildete Leute kennen. Das ist in Zeiten von Fachkräftemangel eine nützliche Sache“, bekennt er.

Bewiesen als Standortleiter in Potsdam und Beelitz

Als Schachtschneider an sein Studium dann noch ein Jahr an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeuggewerbe (BFC) anhängte, war das Thema Nachfolge schon im Hinterkopf. „50 bis 60 Prozent der dort Studierenden sind Töchter und Söhne von Automobilhändlern“, erzählt er lachend. Da käme man um das Thema gar nicht herum. Außerdem: Warum solle man ein Unternehmen aus der Familie weggeben, wenn die Voraussetzungen da sind, es erfolgreich weiter zu führen?

Renzo Schachtschneider. Quelle: Schachtschneider/Hagen Immel

Renzo Schachtschneider war Betriebsleiter an den Standorten Beelitz und später Potsdam, dann wurde er Gesamtverkaufsleiter. „Das war die Chance, mich zu beweisen und mir einen guten Ruf zu erarbeiten“, resümiert er.

Zwei Jahre lang haben Vater und Sohn akribisch die Übernahme vorbereitet. 80 Prozent der Aufgaben hat der künftige Nachfolger bereits 2020 übernommen. Dann kam der erste Lockdown und Klaus-Peter Schachtschneider hat seinen Sohn gefragt, ob er das Unternehmen wirklich noch weiterführen will. Die Antwort war ein klares „Ja!“.

Hybrid-Modelle sind stark gefragt

Die Schachtschneiders sind mit ihrer Hauptmarke Opel sowie Volvo und Skoda für die Zukunft gut aufgestellt. Zwar seien Opel und Skoda in Sachen Elektromobilität etwas spät aus den Startlöchern gekommen, geben die Firmenchefs zu. Das mache aber Volvo wett mit einem Hybridanteil von 70 Prozent. Die Kundenanfragen seien riesig, berichtet Schachtschneider, die Wartezeiten leider auch. Zum Glück sei das bei allen Wettbewerbern so. Sein Unternehmen sei vorbereitet: An allen vier Standorten in Potsdam, Beelitz, Ketzin und Glindow gibt es bereits öffentliche Ladesäulen.

