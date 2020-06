Warum die Stadtwerke Potsdam das Projekt Autokino abgesagt haben

Babelsberg

Potsdam wartet weiter auf sein erstes Autokino. Wie die Stadtwerke am Dienstag der MAZ mitteilten, wird es das von ihnen geplante Autokino auf dem Parkplatz des Filmparks Babelsberg in der Großbeerenstraße nicht geben.

Zu den Gründen verwies Stadtwerke-Sprecher Göran Böhm auf die am 26. Mai von der Landesregierung veröffentlichten Corona-Lockerungen für Theater, Kinos und Konzerthäuser, die dafür sorgen, dass diese ab Samstag unter bestimmten Hygiene- und Sicherheitsregeln wieder öffnen dürfen.

Anzeige

„Mit unserem Projekt wollten wir den Potsdamern Kinoerlebnisse in einer kulturarmen Zeit ermöglichen. Jetzt, wo die Kinos wieder öffnen, wollen wir keine Konkurrenz sein“, sagt der Stadtwerke-Sprecher.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach Rücksprache mit Thomas Bastian, Geschäftsführer des Thalia Programmkinos Potsdam, sei man zu dem Schluss gekommen, das Autokino doch nicht umzusetzen.

„Was bleibt, ist eine tolle Idee“

Dafür sorgten auch gewisse Regularien, an die sich die Stadtwerke als Betreiber vor Ort hätten halten müssen. „Durch die Bebauung und die Anlieger hätten die Vorstellungen beispielsweise immer vor 22 Uhr zu Ende sein müssen“, sagt Göran Böhm.

Bei der Idee handelte es sich um ein Projekt von vier Stadtwerke-Azubis, die mehrere Wochen damit beschäftigt waren, das Autokino Wirklichkeit werden zu lassen. „Was bleibt, ist eine tolle Idee. Es ist schade, dass es zu keiner praktischen Umsetzung kommen kann“, sagt der Stadtwerke-Sprecher.

Thalia-Kino in Babelsberg öffnet nicht am 6. Juni

Auch, wenn Potsdamer Kinos am 6. Juni theoretisch wieder öffnen dürfen, hat das Thalia Programmkino in der Rudolf-Breitscheid-Straße schon verkündet, erst in vier Wochen wieder seine Kinosäle zu öffnen.

„Da wir von bundesweiten Filmstarts abhängig sind, orientieren wir uns in Sachen Wiedereröffnung am von den Verbänden der Kinobranche festgelegten Neustart am 2. Juli. Eine vorher beginnende Testphase ist aber nicht ausgeschlossen“, schreiben die Kino-Betreiber auf ihrer Internetseite.

Lesen Sie auch

Von Fabian Lamster