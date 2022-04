Potsdam

In diesem Jahr verleiht das Autonome Frauenzentrum den Hexenbesen an die Ethnologin Jeanette Toussaint. Jährlich nimmt der Verein die Walpurgisnacht am 30. April zum Anlass, um gegen Gewalt an Frauen zu protestieren und den Hexenbesen an Frauen zu verleihen, „damit sie mit der erforderlichen Kraft schwungvoll für die Interessen von Frauen kehren“, wie das Frauenzentrum mitteilt.

Expertin für Frauen- und Geschlechtergeschichte

Jeanette Toussaint wurde 1964 in Potsdam geboren. Sie ist ausgebildete Gärtnerin und Floristin, studierte Europäische Ethnologie, Soziologie und Gender Studies in Berlin und ist seit 2005 freiberufliche Ethnologin in Potsdam. Sie arbeitete mit an Ausstellungs- und Forschungsprojekten, unter anderem in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück.

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört die Frauen- und Geschlechtergeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 2011 erschien im Märkischen Verlag Wilhelmshorst ihr Buch „Ich bin für Potsdam das rote Tuch. Anni von Gottberg und die Bekennende Kirche“.

Aktuell erforscht Toussaint die Geschichte der Potsdamer Frauenbewegung 1989/90, aus der die Unabhängige Initiative Potsdamer Frauen (UIPF) hervorging, aber auch 1990 das Frauenzentrum gegründet wurde.

