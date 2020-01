Nördliche Innenstadt

In der Kurfürstenstraße machten sich Unbekannte am Sonntagabend an mehreren geparkten Autos zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete, wie sie die Außenspiegel an fünf Wagen abtraten und den Lack zerkratzten. Im Anschluss liefen die Täter davon. Die Polizei suchte in der Nähe des Tatortes, fand jedoch niemanden, der auf die Täterbeschreibung passte.

Von MAZonline