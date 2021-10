Autos in Potsdam gestohlen

Potsdam

Am Montagmorgen bemerkte im Wohngebiet Am Stern der Besitzer eines Pkw Mazda 3 den Diebstahl seines Fahrzeuges. Am Vorabend hatte das Auto noch auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße gestanden. Inzwischen war der Stellplatz von einem anderen Pkw belegt. Das entwendete Fahrzeug mit dem Baujahr 2019 hat die Farbe grau und hat das amtliche Kennzeichen P-MS 792. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, wurde in der Babelsberger Ahornstraße ein Pkw Audi entwendet. Es handelt sich dabei um einen fünf Jahre alten Audi SQ 5 in der Farbe Schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen P-TN 666. Der Schaden liegt ebenfalls im fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZ-online