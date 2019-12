Die Von-Herzen-Tour steht in den Startlöchern

Potsdam

Die großen Adventsmärkte in der Landeshauptstadt sind in vollem Gange, doch an einem ganz besonderen Markt wird in diesen Tagen noch gebastelt: Die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) bereitet sich auf ihre Von-Herzen-Tour vor. Der mobile Weihnachtsmarkt mit allem Pipapo rollt in der vierten Adventswoche durch Potsdam – ein Geschenk für all jene Familien, die sich einen Bummel über die anderen Märkte nicht einfach so erlauben können.

Alle Angebote sind kostenfrei

Auf der Von-Herzen-Tour braucht sich niemand Sorgen zu machen, einen Kinderwunsch abschlagen zu müssen. Egal, ob Zuckerwatte, Kinderpunsch oder Karussellfahren: Alle Angebote sind kostenfrei. Durch das launig-besinnliche Bühnenprogramm führt Moderator Attila Weidemann, treuer Begleiter der Tour und seit Kurzem auch Schirmherr beim Awo-Projekt „Wellenreiter“, das Kindern aus armen Familien einen Schwimmkurs ermöglicht.

Los geht’s im Wohngebiet Am Stern

Erster Halt der Von-Herzen-Tour ist am Mittwoch, 18. Dezember, auf dem Campus Röhrenstraße im Wohngebiet Am Stern. Von 14 bis 18 Uhr bitten die Awo und ihre Partner dort zum Budenzauber. Kinder dürfen sich auf ein Karussell und auf Geschenke freuen, die Erwachsenen auf die Musik der Big Beat Boys und von Max Piano. Zum ersten Mal tritt dann auch der Chor der Awo-Grundschule in Golm auf. Kulinarisch ist neben vielen pikanten und süßen Leckereien Truthahn aus dem Smoker angesagt.

Auftakt der Tour war im vergangenen Jahr das Wohngebiet Am Schlaatz. Hunderte kamen und ließen es sich gut gehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weiter geht’s mit der Tour am Donnerstag, 19. Dezember, im Wohngebiet Am Schlaatz. Von 15 bis 19 Uhr weihnachtet es vor der Awo-Schatztruhe. Für 450 Kinder und für etwa 500 Erwachsene packen die Helfer Geschenke. Allzu viel soll noch nicht verraten sein – sicher ist aber, dass jede Menge Plüschtiere ein neues Zuhause suchen. Die trubeligste der Von-Herzen-Stationen bekommt außerdem zwei Fahrgeschäfte: ein Kettenkarussell und eine Kindereisenbahn. Auf der Bühne stehen wieder die Big Beat Boys, wieder Max Piano und – Premiere! auf der Tour – der Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker Martin Kautz.

Finale im Norden der Stadt

Finale für die Von-Herzen-Tour ist am Freitag, 20. Dezember, im Norden der Stadt im Lerchensteig. Von 15 bis 19 Uhr öffnen die mit Sternen, Tannengrün und Lichterketten geschmückten Weihnachtshütten an der Wohnanlage für Wohnungslose und Geflüchtete. Rund 80 Kinder bekommen Geschenke. Die Big Beat Boys und der Awo-Mitarbeiter-Chor präsentieren schmusige Rockmusik und bekannte Weihnachtsmelodien.

Zum ersten Mal geht’s über die Stadtgrenzen hinaus

Schon zum dritten Mal zieht die Von-Herzen-Karawane, die nicht nur von heimischen Sponsoren, sondern auch von der Aktion Mensch unterstützt wird, durch Potsdam. Zum ersten Mal wagt sich nun der mobile Adventsmarkt über die Stadtgrenzen hinaus ins Havelland und nach Potsdam-Mittelmark: Am 10. Dezember ist er in Rathenow am Schleusenplatz und am 12. Dezember in Bad Belzig auf dem Platz vor dem „Trollberg“ zu Gast.

Von Nadine Fabian