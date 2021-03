Potsdam

Die Pandemie trifft viele Menschen sehr hart. Die Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt Potsdam unterstützen Betroffene mittels verschiedener Hilfsangebote. Doch neben dieser Hilfe ist es für Angela Schweers, Vorstandsvorsitzende der Awo, außerdem sehr wichtig, „Freude und Zuversicht mit den kleinen Dingen des Lebens zu verbreiten“. Aus diesem Grund haben zahlreiche Einrichtungen der Awo Osteraktionen organisiert, die den Menschen in Potsdam und Umgebung in der kommenden Woche eine Freude bereiten sollen.

Die Kita „Sternschnuppe“ zum Beispiel, bastelt Osterkörbchen. Diese will sie mit den Kindern am Donnerstag auf den Spielplätzen im Stadtteil Am Stern verstecken. Außerdem möchte man Familien Am Stern Osterkörbchen überbringen. Das Awo-Eltern-Kind-Zentrum und das Büro Kinder(ar)mut hatten die kleinen Präsentkörbe gemeinsam gebastelt und befüllt. Das Büro Kinder(ar)mut hat noch eine weitere Aktion geplant. Es möchte die Stadt in der kommenden Woche etwas bunter gestalten. „Momentan ist alles sehr trist“, sagt Franziska Löffler, Leiterin des Büros. Dem möchten sie und ihr Team über die Ostertage entgegenwirken. Dazu werden sie über drei Tage hinweg Büsche und kleinere Bäume in verschiedenen Stadtgebieten mit bunten Ostereiern verzieren und kleine Überraschungen wie Schokolade unter den dekorierten Bäumchen ablegen. An den Süßigkeiten können sich dann die Passanten erfreuen.

Am Dienstag begannen Löffler und ihr Team ihre Aktion im Stadtteil Schlaatz. Am Mittwoch sind sie in Drewitz und Am Stern unterwegs. Zum Abschluss machen sie am Donnerstag die Bäume in Waldstadt bunter. Man erhoffe sich, dass sich auch andere Menschen und Vereine durch die Aktion animieren lassen und weitere Sträucher im Stadtgebiet schmücken, „damit die ganze Stadt noch bunter wird“, so Löffler. Es sei eine symbolhafte Aktion. Die bunten Eier stünden als Symbol für Hoffnung auf mehr Lebensmut in den schwierigen Zeiten. Man möchte mit Mut und Kraft in die kommenden Monate gehen.

Viele Familien seien erschöpft von den vergangenen Monaten, erzählt die Leiterin des Büros Kinder(ar)mut. Zum einen läge es an dem Hin und Her in der Corona-Politik und der deswegen herrschenden Unklarheit. Familien könnten nicht planen, da zum Beispiel Schulen zwischen Öffnungen und Schließungen hin und her wechselten. Zum anderen würden finanzielle Sorgen und die Angst, nicht über den Monat zu kommen, zahlreiche Familien belasten.

Große Existenzängste

Viele Familien seien das erste Mal in ihrem Leben von Armut betroffen. Das riefe große Existenzängste hervor und stelle für einige eine große psychologische Belastung da, so Löffler. Die Arbeiterwohlfahrt möchte unteranderem dazu beitragen, diese Ängste etwas zu lindern. In den letzten Monaten hatte man vom Büro Kinder(ar)mut Familien außerdem unterstützt, indem man Kinder im Homeschooling betreute oder dank Spenden, Familien Computer und Schulmaterial stellen konnte.

Von Julia Meier