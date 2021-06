Potsdam

Wie lernt man, Haare zu schneiden lernen, wenn der Friseur-Salon plötzlich schließen muss? Und neue Gerichte kochen, wenn das Restaurant keine Gäste mehr empfangen darf? Die Corona-Pandemie hat die Lehre in vielen Berufen zur Herausforderung gemacht. Drei Auszubildende aus Potsdam haben dennoch das Beste aus der Situation gemacht – sie und ihre Betriebe wussten sich zu helfen.

Rick Walpurgis; „Köche werden immer gebraucht“

Hinter Rick Walpurgis (25) liegt ein besonderes Lehrjahr. Seit zwei Jahren macht der gebürtige Baden-Württemberger seine Ausbildung zum Koch im Inselhotel Potsdam. Zunächst hatte ihn ein Praktikum als Küchenhilfe in das Hotel geführt. In seinem Jahr als Praktikant lernte er das Haus und die Abläufe in der Küche immer besser kennen und begann 2019 seine Ausbildung. In seinem ersten Lehrjahr begeisterte ihn die Arbeit im A-la-carte-Geschäft. Um 13 Uhr beginne man in der Küche mit der Vorbereitung auf das Abendgeschäft, erklärt er: „Wenn dann abends die ersten Gäste kommen, wird gekocht.“

Für ihn sei der Job unheimlich aufregend, erzählt der Auszubildende. „Diese Anspannung, dieses Adrenalin, das man spürt, wenn mehrere Tische offen sind und man schnell reagieren muss und dabei aber alles perfekt beim Gast ankommen muss“, schwärmt er.

Koch-Azubi Rick Walpurgis (25) im Inselhotel Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit dieser Aufregung war es erst einmal vorbei, als der Betrieb im Frühjahr 2020 wegen Corona schließen musste. Da Auszubildende zunächst nicht in Kurzarbeit durften, kam er weiterhin ins Hotel, um Aufgaben zu erledigen, die normalerweise etwas kürzer kommen: Regale ausräumen und die Grundreinigung der Lagerräume stand auf der Tagesordnung. Doch nachdem schließlich auch in Brandenburg die Auszubildenden in Kurzarbeit geschickt wurden, war Walpurgis erst einmal freigestellt. „Da hatte ich sehr viel Freizeit“, denkt er zurück.

Azubi in Potsdam übt kochen für die Kollegen

Doch er merkte schnell, dass ihm die Arbeit fehlte, denn: „Man ist schließlich in seiner Ausbildung und will eigentlich etwas lernen“, sagt er. Außerdem hatte Walpurgis seine Abschlussprüfung im Kopf, die im nächsten Jahr ansteht. Für die braucht es viel praktische Übung. Doch er habe das Glück gehabt, dass er sich trotz Lockdown einmal wöchentlich mit seinem Küchenchef im Hotel zur Prüfungsvorbereitung treffen konnte, sagt er. Dabei konnte er speziell das Zeitmanagement üben, das in der Prüfung so wichtig ist. In fünf Stunden müsse er ein Drei-Gänge-Menü zubereiten, erklärt er.

Auch die restliche Belegschaft im Hotel profitierte von den Kocheinheiten. Die Kollegen hätten sich sehr über die leckere Verpflegung gefreut, erzählt Walpurgis schmunzelnd. Die wöchentlichen Treffen sorgten auch im zweiten Lockdown ab vergangenen November dafür, dass Walpurgis nicht aus der Übung kam. So blieb der Auszubildende zuversichtlich: „Ich habe mich nicht davon abbringen lassen. Ich habe mir gedacht: Köche werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch brauchen, denn die Leute wollen ins Restaurant gehen.“ Dank der Lockerungen kann er nun wieder für die Gäste des Inselhotels kochen.

Pauline Hertel: „Wir fühlen uns jetzt sicher am Kunden“

Schon seit März dürfen Michelle Köhne und Pauline Hertel ihr Können am Kunden unter Beweis stellen. Die beiden 22-Jährigen stehen am Ende ihrer Ausbildung zu Hair- und Beauty-Artists im Salon von Marion Ganse im Holländischen Viertel. Die Geltowerin und Potsdamerin haben ihr letztes Lehrjahr unter Corona Bedingungen erlebt.

Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 traf die beiden hart. „Es war erschreckend für alle im Salon. Auch für uns Azubis. Wir hatten Lust, zu arbeiten. Aber plötzlich war alles auf null“, erinnert sich Köhne. Freunden, die nach einem Termin zum Haare schneiden fragten, abzusagen, fiel Köhne sehr schwer. Man übe ja schließlich gern die Arbeit aus.

Azubis im Friseurhandwerk: Michele Köhne (22) rechts und Pauline Hertel (22) vom Friseursalon Marion Ganse in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Außerdem hätten die beiden sich Sorgen wegen ihrer Zwischenprüfung gemacht, die im vergangenen Sommer anstand. Doch die Sorge löste sich in Luft auf – denn auch während des Lockdowns konnten die beiden jeden Tag fünf bis acht Stunden im Salon sein. Dort übten sie entweder mit Marion Ganse oder mit ihren Ausbildern intensiv, erzählt Köhne.

Um in den Zeiten der beiden Lockdowns weiterhin eine Struktur beizubehalten, schrieben sich die beiden Wochenpläne, auf denen sie ihre Ziele festhielten: „Was wollen wir diese Woche lernen und erreichen?“, war ihre Leitfrage. Während die beiden in den ersten beiden Lehrjahren vor allem auf Farbe spezialisiert waren, sollte der Fokus im dritten Lehrjahr verstärkt auf dem Schneiden liegen.

Frisör-Azubis in Potsdam üben an Puppen

„Um das Schneiden zu üben, da war Corona eigentlich perfekt, so doof es sich auch anhört“, sagt Hertel. Die beiden Auszubildenden übten zahlreiche Schnitte an Puppenköpfen. „So konnte man auch einfach mal sehen, wie etwas fällt, anstatt nur nach Linien und Winkeln“, sagt Hertel. Außerdem bekamen sie jeden Tag eine einstündige Schulung über Schnitte und Produkte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch nicht nur ihre fachlichen Kenntnisse haben sich während des ersten und zweiten Lockdowns verbessert, auch das Miteinander unter den sieben Lehrlingen, die Marion Ganse in ihrem Salon ausbildet, hat sich verstärkt. „Die Beziehung zwischen uns Azubis hat sich verändert. Wir sind viel mehr eins geworden. Wir haben uns untereinander geholfen und Tipps gegeben“, erzählt Köhne. Durch die Größe des Salons hätten man sich verteilen und Abstand halten können, sodass alle sieben Auszubildenden immer gleichzeitig vor Ort sein konnten.

Arbeitsagentur und IHK: „Sommer der Berufsausbildung“ Im Juniwaren in Potsdam 5687 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen – im Mai waren es noch 5734. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 5,8 Prozent – so die Zahlen der Agentur für Arbeit Potsdam vom Mittwoch. „Im Zeitfenster der nachlassenden Pandemie, ist es klug, Angebote zur Qualifizierung zu nutzen“, rät Agenturchef Alexandros Tassinopoulos. Der Ausbildungsmarkt sei anders als im vergangenen Jahr gut in Fahrt gekommen. Die meisten der mehr als 2500 Jugendlichen haben einen Ausbildungsplatz gefunden. Ohne Ausbildung sind noch 1200 Bewerber. Unbesetzte Stellen gibt es besonders im Einzelhandel und in der Logistik. Die Agentur für Arbeit und die IHK haben den „Sommer der Berufsausbildung“ ausgerufen. Berater werden in den Potsdamer Bädern Jugendliche direkt ansprechen: am 14. Juli von 10 bis 14 Uhr im Waldbad Templin, am 21. Juli zu gleichen Zeit im „blu“ und am 28. Juli im Strandbad Babelsberg.

Das Gelernte schließlich wieder am Kunden anwenden zu können, sei ein tolles Gefühl, findet Köhne. Der Kundenkontakt hätte ihnen oft sehr gefehlt. „Es war spannend zu sehen, wie wir das am Kunden umsetzen können, was wir während des Lockdowns gelernt haben“, sagt Hertel. „Wir fühlen uns jetzt richtig sicher am Kunden“, fügt sie hinzu. Und das Schönste sei das positive Feedback.

Peter Heydenbluth: „Mehr als 850 Ausbildungsplätze frei“

Für den Lehrstellenmarkt war der Lockdown 2020 eher hemmend. In diesem Jahr wurden 14 Prozent mehr betriebliche Ausbildungsverträge abgeschlossen als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres, teilt die Industrie- und Handelskammer Potsdam mit. „Wir tragen zurzeit Ausbildungsverträge fast im Akkord ein, haben aber auch noch mehr als 850 Plätze frei“, sagt Präsident Peter Heydenbluth. Offene Lehrstellen gibt es für Einzelhandels- und Fitness-Kaufleute, Fachkräfte für Lebensmitteltechnik oder auch Köche.

Wer auf Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, kann sich in der Online-Börse der IHK umsehen.

Von Julia Meier