Potsdam

In Potsdam breitet sich die so genannten „südafrikanische Coronavirus-Variante“, B.1.351, weiter aus. Insgesamt sind bisher sieben Infektionen mit der Mutation bekannt geworden – alle zwischen dem 22. April und dem 3. Mai. Zuletzt hatte die Stadt am Montag vier neue Fälle der südafrikanischen Variante gemeldet, ob es einen Zusammenhang gibt, ist nicht bekannt. Unklar ist ebenfalls, wo sich die Personen mit der Virus-Mutation infiziert haben. „Die Betroffenen sind unterschiedlichen Alters und leben in verschiedenen Stadtteilen“, erklärt Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage. „Die Ergebnisse der Tests lagen uns am 30. April, 2. Mai, 3. Mai und 4. Mai vor.“

Bisher ist in Potsdam bis auf die sieben Fälle ausschließlich die sogenannte britische Coronavirus-Variante B.1.1.7. registriert worden. „In den vergangenen sieben Tagen (Stand 3. Mai) wurde von 143 Neu-Infektionen 139 Mal die Mutation B.1.1.7 sowie vier Mal die Variante B.1.351 nachgewiesen“, so Brunzlow. Der ursprüngliche Wildtyp des Coronavirus ist nahezu komplett verdrängt und wird nicht mehr nachgewiesen. Im Verwaltungsstab wird laut Stadtsprecher regelmäßig über die Verbreitung der verschiedenen Virus-Varianten gesprochen. „Welche Virusmutationen sich künftig ausbreiten, wird daher auch weiterhin genau verfolgt.“

Bergmann-Klinikum analysiert jede positive Corona-Probe

Seit Februar lässt die Stadt Potsdam jede positive Corona-Probe sequenzieren und auf etwaige Mutationen untersuchen. Das Bergmann-Klinikum hat dafür Anfang des Jahres das hauseigene Labor um Technik und Personal aufgestockt, kann die komplizierten Analyse inzwischen auch selbst vornehmen. Aufschlussreich ist aber allerdings nicht nur die Frage, welche Mutation vorliegt, über die Analyse der Genetik des Virus lassen sich auch mögliche Ansteckungswegen und Ausbrüche – zum Beispiel in einer Kita oder Schule – besser nachvollziehen.

Mutante breitet sich aus

Auch bundesweit breitet sich die südafrikanische Mutation weiter aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete Ende Februar, dass die sich die Mutation B.1.351 im Gegensatz zum Vorjahr deutlich gestiegen sein. Ende April hatte das RKI mitgeteilt, dass derzeit die „besorgniserregenden Varianten (Variants of Concern, VOCs) B.1.1.7, B.1.351 und P.1.“ unter Beobachtung stehen würden. Diese Varianten würden als wichtige Gemeinsamkeit die Mutation N501Y aufweisen und wurden jeweils zuerst in Großbritannien, Südafrika und Brasilien nachgewiesen. Noch am 28. April berichteten die Experten, dass un Deutschland derzeit „keine starke Ausbreitung der Variante B.1.351 zu beobachten und ihr Anteil in den letzten Wochen konstant“ sei.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Eine Art Entwarnung gab der Virologe Christian Drosten Mitte April zur befürchteten Ausbreitung der südafrikanischen Virusvariante, sobald mehr Menschen einen Impfschutz haben. „In einer vollkommen geimpften Bevölkerung“ werde sich dieses Virus zwar verbreiten, sagte er im „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. „Nur es wird in einer immunen Bevölkerung stattfinden, das ganze Phänomen. Und das bedeutet, wir haben ein dominantes, relativ harmloses Erkältungsvirus. Obwohl es heute aus unserer jetzigen Sicht die böse südafrikanische Variante ist.“

Die Wissenschaftler in der ganzen Welt schauen derzeit zudem auf die Ausbreitung der so genannten indischen Variante B.1.617. In Deutschland wurde sie bisher nur vereinzelt nachgewiesen.

Inzidenz in Potsdam wieder leicht gestiegen

Die Zahl der Corona-Fälle im Potsdam ist in dem vergangenen 24 Stunden um 21 gestiegen. Das sind 10 mehr als am gestrigen Montag und so viele wie an den beiden vorigen Dienstagen zusammen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Potsdam demzufolge insgesamt 6567 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam ist nach einigen Tagen mit leichtem Rückgang wieder gestiegen und liegt am heutigen Dienstag bei 114,2.

Unverändert ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion: Seit dem ersten besttäigten Corona-Todesfall in Potsdam am 26. April 2020 ist die Zahl auf 239 angestiegen – seit acht Tagen unverändert.

Von Sarah Kugler