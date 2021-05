Potsdam

Nun ist auch die jüngste Variante des Coronavirus in Potsdam angekommen. Ein Kontakt mit einem Menschen, der sich offenbar in Indien angesteckt hat, wurde einem Potsdamer zum Verhängnis: Er infizierte sich ebenfalls mit der Variante B.1.617.1, die laut Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals im indischen Bundesstaat Maharashtra auftrat.

Lebenspartner in Potsdam angesteckt

Zurück in Potsdam steckte die Person ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin an. „Die Infektionskette konnte bereits nachvollzogen werden“, teilt das Gesundheitsamt online mit. Mehrere Kontaktpersonen der beiden Potsdamer sind in Quarantäne. Der Krankheitsverlauf war offenbar eher milde. Ein Klinikaufenthalt war nicht nötig.

Lesen Sie auch MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam

Die Corona-Infektion wurde dem Gesundheitsamt bereits Anfang Mai durch einen Test bekannt. Da Potsdam weiterhin jedes positive Testergebnis sequenzieren lässt – also von einem Labor auf die Virus-Variante überprüfen lässt – kam jetzt erst heraus, dass es sich um die sogenannte indische Variante handelt, erfuhr die MAZ auf Nachfrage. Die stringente Sequenzierungsstrategie ist eher die Ausnahme unter den Kommunen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Quarantäne verlängert bis zum Negativtest

Als Vorsichtsmaßnahme hat das Gesundheitsamt die Quarantäne für die beiden Potsdamer verlängert. Sie müssen einen weiteren PCR-Test vornehmen lassen. Erst wenn dieser negativ ist, wird die Abschottung aufgehoben.

Quarantäne. Quelle: Alexander Engels

Wie ansteckend diese Variante, die noch zwei Schwester-Varianten hat, tatsächlich ist, kann das RKI noch nicht sicher sagen. Sie könnte sich fast so schnell verbreiten wie die britische Variante B.1.1.7. Nach bisherigen Erkenntnissen schützen die Corona-Impfstoffe gegen diese neue Virus-Variante. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Virusversionen von B1.617 am 11. Mai als besorgniserregende Variante eingestuft.

In Potsdam wurde zuletzt eine Ausbreitung der so genannten südafrikanischen Variante beobachtet. In den Fällen ist bisher unklar, wo sich die Personen mit der Virus-Mutation infiziert haben.

Von Alexander Engels