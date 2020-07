Waldstadt

Der Entwurf des Bebauungsplanes 142 „Schul- und Sportstandort Waldstadt-Süd“ wird vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) juristisch angegriffen. Naturschutzreferent Axel Heinzel-Berndt kündigte am Samstag bei einer Anwohnerversammlung im betreffenden Waldstück an, der Verband werde gegen das Projekt klagen, falls es weiterhin das Landschaftssschutzgebiet in Anspruch nimmt und die Stadtverordneten bei einer mehrheitlichen Zustimmung zu dem Vorhaben bleiben. „Sollten sie noch anders entscheiden, müssen wir nicht klagen“, sagte er vor den rund 100 Teilnehmern: „Wenn doch, werden wir es tun.“ Dann wird eine Normenkontrollklage erhoben, mit der man prüft, ob das Projekt im Einklang mit bestehenden Beschlüssen und Gesetzen steht. Weil Potsdam den Klimanotstand ausgerufen hat, das Projekt aber Waldfläche kostet und damit als klimaschädlich gilt, hält der BUND seine Klage für gerechtfertigt und glaubt, dass sie Erfolg haben wird.

Spendensammlung für Klage begonnen

Sie kostet aber viel Geld, weshalb am Samstag eine Spendenkampagne begann. Mindestens 5000 Euro sind laut Heinzel-Berndt nötig, damit der Anwalt Klage einreicht. Die ersten 1000 steuerte vor Ort schon die Stadtverordnetenfraktion Die Andere bei.

Der geänderte Bebauungsplan steht vor seiner Auslegung zur öffentlichen Beteiligung. Sobald die beschlossen ist, sind vier Wochen Zeit für Stellungnahmen. Geplant sind eine Gesamtschule für etwa 900 Schüler, eine Förderschule für etwa 300 Schüler, eine Kita und zwei wettkampffähige Vereinssportplätze im Landschaftsschutzgebiet.

Zwölf Hektar Wald in Gefahr

Insgesamt werden nach Kenntnis der Bürgerinitiative zwölf Hektar Wald in Bauland umgewandelt; auf der Hälfte der Fläche muss der Wald gerodet werden. Das ist nach Ansicht der Initiative nicht nötig, wenn man das Projekt schrumpft. So ist nach Einschätzung von Initiativ-Chefin Oksana Adams die Förderschule an diesem Ort fehlplatziert, weil sie eine eigenständige Einrichtung und nicht an die geplante Gesamtschule angeschlossen ist. „Das ist keine Inklusion“, sagte Adams der MAZ. Auch der Behindertenbeirat lehnt das ab. Er verlangt Inklusion in einer Regelschule statt Abschottung. Von den 300 Schülern stammen 140 aus der jetzigen Förderschule am Schlaatz, die die Stadt für andere Schulnutzungen frei bekommen möchte. Und die wettkampftauglichen Sportplätze, zudem lärmintensiv, könne man auch auf dem weitgehend brachen Sago-Gelände an der Michendorfer Chaussee unterbringen, sagte die Vizevorsitzende der Bürgerinitiative, Sabine Blossey.

Mehrere Bürger äußerten schwere Bedenken gegen den morgendlichen Anreise- und den nachmittäglichen Abreiseverkehr von 1200 Schülern und etwa 300 Leehrkräften, erst recht von 4000 bis 5000 Besuchern bei Sportwettkämpfen.

Marianne und Rainer Opitz sind Ur-Waldstädter und „entsetzt“ über die massiven Bebauungspläne. Quelle: Rainer Schüler

„Die Wendeschleife der Straßenbahn ist noch nichtmal für längere Straßenbahnen geeignet“, ärgert sich Rentner Rainer Opitz (68), und seine Frau Marianne (64) hat Angst vor der Schülermenge: „Das wird doch ein Drogenumschlagplatz.“ Beide sind überzeugt, dass der Bedarf für die große Gesamtschule nicht aus der Waldstadt kommt. „Die Waldstadt ist doch längst eine Altstadt gewoden“, sagt Rainer Opitz: „Hier gibt es überhaupt nicht genug Kinder.“ Die kämen vielmehr aus anderen Stadtgebieten hergefahren; dann könnten sie auch zu einem anderen neuen Schulstandort fahren.

Renter Rainer Opitz glaubt, dass die Wendeschleife der Tram am Bahnhof Rehbrücke zu klein ist für längere Straßenbahnen, die man brauchen würde für 1200 Schüler und 300 Lehrkräfte. Quelle: Rainer Schüler

Die Pläne für den Schul- und Sportcampus am Caputher Heuweg in Waldstadt-Süd wurden von den Stadtverordneten im November 2019 per Grundsatzbeschluss in vollem Umfang auf den Weg gebracht. Für das Projekt stimmten SPD, Grünen, CDU und FDP, die Linken waren geteilter Meinung, Andere und AfD stimmten dagegen.

Mit dem Campus sollen eine Gesamtschule, eine Förderschule und zwei wettkampftaugliche Großfelder errichtet werden. Die über vier Hektar großen Sportflächen werden ins Landschaftsschutzgebiet ( LSG) gebaut, die Schulgebäude in den nicht zum LSG gehörenden Teil des Waldes.

Von Rainer Schüler