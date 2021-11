Babelsberg

Noch sechs Wochen, dann hat Madaida Lemke ihren Geburtstermin. Sie und ihr Lebensgefährte erwarten ihr erstes Kind. Weil in ihrem Haus in der Wichgrafstraße 11 in Babelsberg einige Wohnungen frei sind, fragte sie ihre Hausverwaltung am Telefon an, ob die werdende Familie nicht in die große, sanierte und leerstehende Vier-Zimmer-Wohnung innerhalb des Hauses umziehen könnte. Mit diesem Anruf im April 2021 wurden allerdings die Sorgen vor Verdrängung aus dem Haus bei ihr und ihren Nachbarn wieder wach.

„Mir wurde gesagt, dass die neuen Eigentümer sich noch nicht entschieden haben, ob sie das in Eigentumswohnungen umwandeln oder nicht. Und bis das geschehen ist, wird nicht weiter saniert. Die fertigen Wohnungen stehen teils seit Jahren leer“, berichtet Lemke der MAZ. Seit November sind nun sechs der 18 Wohnungen des Gründerzeithauses unbewohnt. Die Eigentümer hatten zwar 2018 mit der Sanierung begonnen, als die erste Wohnung leer wurde – doch die Arbeiten stoppten plötzlich.

Das Haus Wichgrafstraße 11 umfasst samt Hinterhaus 18 Wohnungen. Quelle: Julius Frick

Ein Drittel der Wichgrafstraße 11 steht mittlerweile leer

Rund ein Drittel des Hauses steht mittlerweile leer, ein weiteres Drittel ist schon saniert, der Rest der Wohnungen wird immer noch mit einem Ofen beheizt oder ist zumindest unsaniert, entsprechend niedrig sind die Mieten. Madaida Lemkes Wohnung ist schon auf zeitgemäßen Standard gebracht, auch die größere Wohnung, in die sie gern einziehen würde. Lemke und ihre Nachbarn vermuten, dass die Sanierungsmaßnahmen wegen der neuen Eigentümer gestoppt wurden.

Doch wurde das Haus überhaupt verkauft? Es gibt widersprüchliche Angaben. Der Stadt Potsdam ist ein Verkauf „nicht bekannt“, wie sie auf Anfrage mitteilt. Die Format Hausverwaltungen GmbH aus Berlin äußert sich zu den Eigentümern gegenüber der MAZ nicht.

Doch die verbliebenen Mieter der Wichgrafstraße 11, die sich auch in einem Verein organisiert haben, berichten, dass sich die Besitzverhältnisse geändert hätten. „Die Hausverwaltung spricht uns gegenüber offen von ,neuen Eigentümern’. Auf Nachfrage wird uns aber nicht mitgeteilt, wer das ist“, sagt Lemke. Ihre Theorie: Zu den bestehenden Eignern wurden weitere Eigentümer anteilig ins Boot geholt, sodass faktisch kein Verkauf stattgefunden hat. Denn dass die alten Eigentümer verkaufen wollten, ist kein Geheimnis. 2018 wurde den Mietern ein Verkauf angekündigt, man bot es den Mietern sogar zum Kauf an, die daraufhin Finanzierungsmodelle prüften.

Stadtverwaltung prüft den Leerstand

„Die Verhandlungen wurden dann von den Eigentümern abgebrochen“, sagt Lemke. Nun drohte ihnen ein Verkauf an jemand anderen und damit die Verdrängung aus dem Kiez. Daraufhin eröffneten sie eine Petition, die mehr als 2000 Potsdamer unterzeichneten. Die Forderung: Die Stadt solle das Vorkaufsrecht im Sanierungsgebiet ausüben, um die Bewohner vor Spekulation zu schützen und ihnen eine Übernahme des Hauses zu ermöglichen. Die Stadt lehnte ab, weil ihrer Meinung nach eine Rechtsgrundlage für das Vorkaufsrecht fehle. Es stellte sich heraus, dass die Babelsberger Sanierungssatzung eher baulicher Natur war – der Schutz vor Verdrängung der Bevölkerung war nie von Verwaltung und Sanierungsträger forciert worden. Die dafür nötigen Erhebungen der Zusammensetzung der Bewohnerschaft und andere Daten fehlen bis heute.

Die Mieter jedenfalls kamen nicht zum Zug und beklagen nun den wachsenden Leerstand. Auf dem Blog wichgraf11.de berichtet die Hausgemeinschaft: „Fakt ist, dass die erste, 2018 leer gewordene Wohnung seit Sommer 2019 quasi fertig saniert ist – und zwei weitere Wohnungen erst vor Kurzem saniert wurden. Geschehen ist seitdem nichts.“ Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage nur kurz: „Der Sachverhalt ist uns bekannt und entsprechende Recherchen laufen bereits. Eine Anhörung erfolgte noch nicht, da die Bündelung der Informationen noch andauert.“

Hausverwaltung schweigt zur Zukunft des Hauses

Andreas Schlesinger, der Geschäftsführer der Hausverwaltung, bestätigt der MAZ auf Anfrage den Abbruch der Sanierungsmaßnahmen. Begründung: „Insolvenz der bereits mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen beauftragten Baufirma“. Er versichert, dass nun kurzfristig eine andere Firma beauftragt werden soll, die die Sanierung noch im November fortsetzen solle.

Zum Leerstand sagt er: „ Im Haus gibt es keine abschließend sanierten und zur Vermietung bereiten Mieteinheiten.“ Er habe den Leerstand bei der Stadt angezeigt und den entsprechenden Antrag auf Genehmigung nach der Zweckentfremdungsverbotssatzung gestellt. Wann dies geschehen ist, lässt er allerdings auch auf Nachfrage offen.

Tatsächlich hat die Format Hausverwaltung den verbliebenen Mietern in dieser Woche „Baumaßnahmen zur Beseitigung des Leerstandes“ angekündigt, die noch im November beginnen und rund vier Monate dauern werden. Dann wird sich zeigen, ob tatsächlich neue Mieter oder aber Eigentümer die Wohnungen beziehen werden.

Die Hausgemeinschaft berichtet jedenfalls: Haus und Grundstück wurden kürzlich neu vermessen. Warum? Das bleibt offen. Die Mieter sehen darin eine weitere Maßnahme, um die Umwandlung in Eigentum vorzubereiten. Dazu passt der wachsende Leerstand im Haus, denn leere Wohnungen lassen sich leichter und gewinnbringender verkaufen. Fragen der MAZ zur Zukunft des Hauses lässt die Hausverwaltung unbeantwortet.

Von Peter Degener