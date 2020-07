Babelsberg

Am Samstagmorgen wurde ein Brand in der Babelsberger Glasmeisterstraße gemeldet. Dort war aus unbekannter Ursache Müll in einer Garage in Brand geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhinder. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Von MAZonline