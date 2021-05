Potsdam

Die Macher der Serie „Dark“ drehen für Netflix jetzt ein neues Projekt: die Serie „1899“. Die Schöpfer und Showrunner Jantje Friese und Baran bo Odar planen ein „historisches Mystery-Drama“, wie Netflix am Montag zum Drehstart in Potsdam-Babelsberg bekanntgab.

Über den Inhalt heißt es: „Die acht Episoden erzählen von den mysteriösen Geschehnissen während der Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York. Hoffnungsvoll blicken die Passagiere unterschiedlichster Herkunft auf das anbrechende Jahrhundert. Sie alle träumen von einer besseren Zukunft in der Fremde. Als sie auf dem offenen Meer ein zweites Schiff entdecken, welches seit Monaten als vermisst gilt, nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung. Was sie an Bord vorfinden, verwandelt ihre Überfahrt ins gelobte Land in ein albtraumhaftes Rätsel.“ Als Schauspieler mit dabei sind unter anderem Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann.

Potsdam dient als Kulisse für viele aktuelle Produktionen

Die Netflix-Serie „Dark“, die 2017 anlief, wurden überwiegend in Brandenburg, Berlin und den Babelsberger Filmstudios gedreht. Die Kapelle am Stahnsdorfer Südwestkirchhof, die insbesondere in der dritten Staffel als Kulisse diente, wurde ein beliebter Pilgerort für Fans der Serie aus der ganzen Welt.

Im Südwestkirchhof wurden im Frühjahr Szenen der neuesten Staffel „Babylon Berlin“ von ARD und Sky gedreht, viele Szenen wurden auch in den Babelsberger Filmstudios gedreht – die sogar selbst Teil der Handlung waren.

Im Februar drehte Jan Josef Liefers u.a. im Potsdamer Stadtteil Marquardt sein Regiedebüt über den Pastor Uwe Holmer, der nach der Wende Erich und Margot Honecker in seinen Räumen Obdach gewährte.

Das Schloss Marquardt in Potsdam diente, ebenfalls im Februar, auch Kulisse für die internationale Produktion „Spencer“ mit Kristen Stewart als Lady Diana in der Hauptrolle. Das Anwesen wurde für den Film zum britischen Landsitz Sandringham umfunktioniert.

Von dpa, MAZonline