Neue Bürohäuser für die wachsende Medienstadt

Babelsberg

Der Projektentwickler KW-Development hat zwei weitere Grundstücke auf dem Areal neben dem Filmpark Babelsberg vom Entwickler der Medienstadt Friedhelm Schatz in Potsdam erworben und plant dort den Bau weiterer Bürogebäude. Das teilte das Berliner Unternehmen am Dienstag mit.

Demnach sollen an der Marlene-Dietrich-Allee unter dem Namen „Gewerbe im Bogen“ fünf Neubauten mit jeweils fünf Geschossen und rund 23.000 Quadratmeter Mietfläche entstehen. Der architektonische Entwurf vom Büro Fuchshuber Architekten lehne sich mit seiner Klinkerfassade an die Architektursprache der Umgebung an.

Architektur, die an die Geschichte des Standortes anknüpft

Auf einem Grundstück an der Ecke von August-Bebel-Straße und Großbeerenstraße werde ein Bürogebäude errichtet. Dort sei geplant, „eine besondere Architektur umzusetzen, die an die 100-jährige Geschichte des Standortes anknüpft“, erklärte KW-Geschäftsführer Jan Kretzschmar.

Die Firma bezeichnet sich nach zahlreichen Projekten in der Medienstadt und im Brunnenviertel als „flächenmäßig größter Gewerbeentwickler Potsdams“.

Weitere Entwicklung gemeinsam mit Filmparkchef Schatz geplant

Zu den bisherigen Projekten zählen Büro- und Wohnhäuser, sowie möblierte Apartments in der Medienstadt und im Brunnenviertel am Bahnhof Rehbrücke.Bei beiden Projekten seien jeweils im Erdgeschoß ergänzende Nutzungen geplant, etwa eine Bäckerei und Restaurants, damit die künftigen Büromieter und die Nachbarn vor Ort eine umfangreiche Nahversorgung vorfinden.

„Die Entwicklung dieser beiden Grundstücke ist die Fortsetzung unserer erfolgreichen und engen Zusammenarbeit besonders mit Friedhelm Schatz vom Filmpark Babelsberg und unseren anderen Partnern in der Medienstadt“, so Kretzschmar, „denn so wird der Standort mit den weiter dringend benötigten Büroflächen versorgt.“

Er kündigte auch eine weitere Zusammenarbeit mit Schatz an, „da der Filmpark Babelsberg noch über große Flächen im südlichen Teil der Medienstadt verfügt.“

Von MAZonline