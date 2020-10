Babelsberg

Gregor Jekel, kommissarischer Fachbereichsleiter Wohnen, Arbeit und Integration, hat gestern gemeinsam mit dem Vorstand Interlog e.V. das Nachbarschafts- und Begegnungshaus „ Heidehaus“ in Babelsberg eröffnet. Das kleine Häuschen vor der Heidesiedlung in der Großbeerenstraße 98a wurde seit Februar 2019 von der Pro Potsdam saniert und steht ab sofort interessieren Nachbarn und Gästen offen. „In den vergangenen vier Jahren haben wir die Bewohner der Heidesiedlung und den Verein Interlog darin unterstützt, parallel zur Gebäudesanierung ein passgenaues Konzept für den Betrieb eines Begegnungshauses für die Nachbarschaft zu entwickeln. Wir begleiten das Heidehaus auch in Zukunft dabei, diesen Ort für gemeinsame Aktivitäten von und für die Menschen hier im Stadtteil zu entwickeln und wünschen auf dem Weg dahin viel Erfolg“, sagt Brigitte Meier, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit.

Zur Galerie Mit einer kleinen Feier wurde am Montag das Heidehaus in Babelsberg, das die Pro Potsdam aufwendig saniert, seiner neuen Bestimmung zugeführt.

Das Heidehaus ist die inzwischen zwanzigste Einrichtung dieser Art in Potsdam, die als Nachbarschafts- und Begegnungshaus durch die Koordinierungsstelle im Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration begleitet und gefördert wird. Sie verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet und werden in freier Trägerschaft geführt.

Von MAZonline