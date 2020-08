Babelsberg

Die erste Klappe für den Neubau des Depot des Filmmuseums in der Medienstadt Babelsberg ist gefallen. Am Montagmorgen wurde effektvoll der Grundstein für das langersehnte Schaudepot gelegt. Unter den Klängen der „Ode an die Freude“ schwebte eine große Filmklappe heran und versank in der Baugrube genau gegenüber der Filmuniversität Potsdam. Der Entwurf des Architekten Christoph Kohl erinnert selbst an eine Filmklappe.

Bauherr des Neubaus ist Filmpark-Chef Friedhelm Schatz, der 20 Millionen Euro investiert. Das Land wird die Immobilie anschließend für das Filmmuseum anmieten. In den Obergeschossen des Hauses werden zudem weitere Flächen für filmwissenschaftliche Zwecke vermietet, voraussichtlich auch an die Filmuniversität selbst. Das Richtfest will Schatz bereits in etwa einem halben Jahr feiern. Die Eröffnung des Schaudepots ist für Anfang 2022 geplant.

Zumindest aus der Luft wird es deutlich: Das Sammlungsgebäude sieht mit seinem schmalen Riegel zur Marlene-Dietrich-Allee wie eine Filmklappe aus. Quelle: Filmpark Babelsberg

Volker Schlöndorff – Urvater der neuen Medienstadt

Zugegen war auch Regisseur und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, der von Friedhelm Schatz als „Urvater der neuen Medienstadt“ begrüßt wurde. „Dieser Ort für das Depot ist etwas besonderes. Hier ist es umgeben von allen wichtigen Gebäuden seit Beginn der Filmgeschichte“, sagte Schlöndorff, der spontan ans Mikrofon trat. Er verwies auf den Standort des Glasateliers, in dem 1911 der erste Babelsberger Film gedreht wurde, auf die Marlene-Dietrich-Halle aus Ufa-Tagen, das erste Tonfilmstudio der Welt und die moderne Filmuniverisät. „Hier sehen die Studenten, wie hoch die Latte liegt“, sagte Schlöndorff.

Bauherr Friedhelm Schatz mit Regisseur Volker Schlöndorff und Christine Handke, der Direktorin des Filmmuseums Potsdam. Quelle: Peter Degener

Ebenso spontan brachte er auch einen Umzug seiner eigenen Sammlung und seines Nachlasses ins Spiel. „Das Depot des Filmmuseums wäre der logische Ort“, erklärt Schlöndorff auf Anfrage der MAZ. Schon seit den Achtziger Jahren befindet sich seine Sammlung im Filmmuseum in Frankfurt am Main als Leihgabe. „Auch meine Heimatstadt Wiesbaden hätte sie gerne und es gibt Verhandlungen“, sagte Schlöndorff. Christine Handke, die Leiterin des Filmmuseums, freute sich über die Aussage Schlöndorffs, sie stellte jedoch klar: „Wir sind allesamt Mitglieder im deutschen Kinematheksverbund und arbeiten sehr gut zusammen. Es ist nicht unsere Intention, da hinein zu grätschen.“

Sammlung ist derzeit beengt und prekär in der Pappelallee untergebracht

Für Handke ging es an diesem Morgen vor allem um den schon heute äußerst bedeutenden und umfassenden Bestand des Filmmuseums. Derzeit sind die über eine Million Objekte in mehreren Baracken in der Pappelallee untergebracht. Die dortigen Zustände sind nicht nur äußerst beengt, sondern auch konservatorisch geradezu prekär. Im Neubau an der Marlene-Dietrich-Allee wird man mit rund 6.300 Quadratmeter nicht nur doppelt so viel Platz haben, wie bisher. Es wird unterschiedlich klimatisierte Räume für die verschiedenen Materialien geben – im Untergeschoss etwa ein nur vier Grad warmer Bereich für die physische Film- und Audiosammlung. Mehr als eine halbe Million Fotos, 15.000 Filmplakate und über 200 Nachlässe gehören zur Sammlung, dazu Drehbücher, Requisiten, Kostüme und Modelle.

Die Baugrube liegt genau gegenüber der Filmuniversität „Konrad Wolf“. Quelle: Peter Degener

Hinzu kommt eine technische Abteilung, die in die vor-kinematographische Zeit – als die Ära vor dem eigentlichen Film – zurückreicht und die technische Entwicklung bis in die Moderne. „Wir haben Artefakte aus der gesamten Gewerkekette und aller filmtechnischer Berufe und das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Hinzu kommt das viele Material zur Geschichte der Babelsberger Filmstudios“, sagt sie.

Sammlungsleiter Ralf Forster nannte eine weitere Besonderheit: „Es gibt fünf Filmmuseen in Deutschland, aber nirgends eine so starke Anbindung an eine Lehreinrichtung. Das ist sogar weltweit selten“, sagt er. „Die Studenten und Mitarbeiter der Filmuniversität kommen hier in die Situation mit originärem Material zu arbeiten und das schafft Voraussetzungen für besondere Projekte und Kreativität“, so Forster. im Neubau wird es neben mehreren Schauabteilungen auch Seminar- und Forschungsräume, sowie restauratorische Werkstätten und eine Bibliothek geben.

Ein Schatz der Emotionen, der zu bewahren und zu sichern ist

Susanne Stürmer, die Präsidentin der Babelsberger Filmuniversität „ Konrad Wolf“, sagte, dass mit dem Depot „im Herzen der Filmstadt und in der Wiege des deutschen Films“ auch ein Traum von Guido Seeber verwirklicht wurde. Der berühmte Kameramann Guido Seeber, der Babelsberg 1911 als geeignetes Areal für ein Filmstudio entdeckt hatte, habe sich schon 1925 ein „kinematographisches Museum“ gewünscht.

Das Filmmuseum gehört seit 2011 als Institut zur Filmuniversität. Stürmer erhofft sich von der künftigen räumlichen Nähe eine intensivere Zusammenarbeit, sowie eine stärkere Erschließung der Sammlung in pädagogischer Hinsicht. Die Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) nannte die Sammlung des Potsdamer Filmmuseums dessen „Rückgrat“, das es „als Kulturgut und als Schatz an Emotionen zu bewahren und zu sichern“ gelte.

Von Peter Degener