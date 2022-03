Potsdam

Marie Schäffer (Bündnis 90/ Die Grünen) hat am Mittwoch in der Fragestunde der Sitzung des Landtages Brandenburg Auskunft über die Rechtmäßigkeit der umfangreichen Baumfällarbeiten in einem Waldstück am Lindenpark eingeholt. 

Seit etwa einer Woche werden in Babelsberg zwischen S-Bahntrasse und Klubhaus Lindenpark Bäume gefällt. Sehr zum Missfallen der Anwohner. Die Stadt Potsdam hatte bereits im Januar auf Anfrage der Fraktion Die Linke klargestellt, dass sie dort „keine Baumfällarbeiten geplant oder genehmigt habe, auch seien ihr keine bekannt.“ Der Wald ist Privateigentum und daher sei das Forstamt zuständig – und das war anscheinend informiert. Die Stadt Potsdam hatte das Waldgrundstück bereits im Jahr 2014 verkauft.

Rechtlich gibt es keine Handhabung

Wie Schäffer nach der Sitzung via Twitter mitteilte, war die Oberförsterei Potsdam „frühzeitig eingebunden“ und habe Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Dabei habe es nichts zu bestanden geben. Hinweise darauf, dass die Baumfällarbeiten im Waldstück am Lindenpark gegen das Gesetz verstoßen, liegen offenbar nicht vor.

„Das heißt, rechtlich kann das Ministerium nicht dagegen vorgehen“, so die Grünen-Politikerin. Das mache die Fällungen aber nicht weniger schmerzhaft. „Wertvolle Waldflächen in Städten gehören einfach nicht in Privatbesitz“, mahnt sie. Die Flächen „sind wichtig für Naherholung, Naturschutz, Stadtklima“.

Ähnliche Fälle müssen in der Zukunft vermieden werden. Daher sei es an der Zeit, „zu überlegen, was wir konkret tun können, um Ähnliches in Zukunft zu verhindern. Können wir die Stadtwälder z. B. als Erholungswald offiziell schützen?“. Schäffer will sich mit den Anwohner und Anwohnerinnen austauschen.

Von MAZonline