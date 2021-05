Babelsberg bekommt Europas größte virtuelle Filmkulisse

Potsdam

In der Medienstadt Babelsberg in Potsdam ist am Montag ein neu errichtetes Filmstudio für virtuelle Produktionen in Betrieb genommen worden. Kernelement des neuen sogenannten Volume sei die größte LED-Festinstallation dieser Art in Europa, wie das Brandenburger Wirtschaftsministerium in Potsdam mitteilte. Mit dieser neuen Technologie könnten virtuelle Kulissen so hinter den Schauspielerinnen und Schauspielern eingeblendet werden, als befänden sich diese an Originalschauplätzen.

Betreiber des Volume ist nach Ministeriumsangaben die neu gegründete Dark Bay GmbH mit den beiden Gesellschafterinnen Dark Ways GmbH und Studio Babelsberg AG. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium hat das neue Produktionsstudio mit rund zwei Millionen Euro gefördert.

In den kommenden Monaten wird in dem virtuellen Filmstudio die Netflix-Mystery-Serie „1899“ gedreht. Drehstart für das laut Netflix „historische Mystery-Drama“ über ein Auswandererschiff war am Montag.

Von RND/epd